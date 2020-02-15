الرئيسية | بنوك وشركات زين تتبرع بـ 256 الف دينار لصناديق القوات المسلحة

وطنا اليوم-أعلنت شركة زين الأردن تقديم دعم بقيمة 236 ألف دينار للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، موزّعة على صناديق المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، وأسر الشهداء وأفراد القوات المسلحة.

وحسب بيان صحفي عن زين اليوم السبت، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لدعمها للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذي بدأته عام 2017 ولمدة 10 أعوام والذي تقدّم من خلاله 150 ألف دينار سنوياً لصالح صندوق أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و 50 ألف دينار سنوياً لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالإضافة إلى 36 ألف دينار سنوياً لدعم جهود القوات المسلحة الأردنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتحرص زين بشكل مستمر على إدامة التعاون وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي، تقديراً للدور المهم والتضحيات التي يقدمها النشامى والنشميات في سبيل رفعة هذا الوطن وصون مكتسباته وحماية مقدراته، وتعبيراً عن فخر واعتزاز الشركة بالمؤسسة العسكرية ودورها في حماية ثرى الأردن الطهور، ولتأكيد دور الشركات ومسؤوليتها تجاه من نذروا أنفسهم وقدموا أرواحهم رخيصة فداءً للأردن.

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