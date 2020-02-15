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سامسونج تكشف الستار عن سلسلة هواتفها الذكية Galaxy S20
وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20، وهي سلسلة جديدة من الأجهزة المبتكرة تم تصميمها بدقة لتغيير الطريقة التي نرى بها عالمنا والارتقاء بالتجارب اليومية التي نعيشها إلى آفاق جديدة من المتعة والإثارة. وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 مع تصميم جديد كلياً للكاميرا، والذي يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج حتى الآن، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور وتسجيل فيديوهات بجودة استثنائية. كما تم تصميم هواتف سلسة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية، حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية الجودة وممارسة ألعابهم المفضلة، بدقة عالية مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.
وتعليقاً على إطلاق الهواتف قال تي إم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات : " بات واضحاً أن تقنية الجيل الخامس تعِد بعصر جديد من التجارب الفريدة والاستثنائية لا سيما فيما يتعلق بالطرق التي نتواصل بها مع العالم المحيط بنا. وتماشياً مع جهودنا المستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم تكنولوجيا الاتصال، حرصنا في سامسونج على تعزيز هواتف Galaxy S20 الثلاثة بقدرات اتصال فائقة تتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وذلك بهدف منح المستهلكين حول العالم أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياة الناس. وبالنسبة لعشاق التصوير، فإنهم سيتمكنون باستخدام هذه الأجهزة المزودة بكاميرات احترافية تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، من التقاط وتخليد أجمل اللحظات والتجارب ومشاركتها مع أحبائهم ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلس"
هواتف ذكية بقدرات استثنائية لمستقبل الاتصالات
أدى إطلاق تقنية الجيل الخامس إلى تدشين عصر جديد في عالم الاتصالات، نما شكل دافعاً ملهماً لتعزيز الابتكارات على مستوى الهواتف المحمولة. وتزامناً مع هذه التغييرات الجذرية، قامت سامسونج بإطلاق جيل جديد من الهواتف يتجسد في مجموعة Galaxy S20 التي تضم هاتف Galaxy S20 و Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra ، والتي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس[1]. ويعد كل من Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra أول جهازين قادرين على توفير تجارب اتصالات متنقلة جديدة، اعتماداً على نطاق الموجات الفرعية[2]Sub-6 ، ونطاق الموجة الميليمترية mmWave. وتتميز سلسلة Galaxy S20 بقدرتها على التوافق مع الشبكات المستقلة وغير المستقلة لتقنية الجيل الخامس.
هواتف ثورية تغير نظرتنا للعالم الذي نقوم بتصويره
يتجه معظم الناس في عالمنا المعاصر، أكثر من أي وقت مضى، لتصوير تفاصيل حياتهم اليومية واستعراض تجاربهم والتعبير عن شخصياتهم باستخدام الهواتف الذكية – من هنا باتت الكاميرا، الميزة الأهم التي يبحث عنها العملاء عند شراء هاتف ذكي جديد. يقدم هاتف Galaxy S20 المصمم خصيصاً لنمط الحياة السائد، نظام كاميرا جديد كلياً- يعمل بالذكاء الاصطناعي ومع أكبر مستشعر للصور من سامسونج – لتمكين المستخدمين من التقاط الصور بأجود دقة ممكنة.
استمتع بهواياتك التي تحب على النحو الأمثل
تسهل هواتف Galaxy استخدام أجهزتنا على نحو يومي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة والاستمتاع، وذلك بفضل الميزات الجديدة والشراكات الرائدة والمستوحاة من التعاون المفتوح، وبناء على ذلك، تم تصميم هواتف Galaxy S20 بما يتناسب مع نمط حياتنا السائد.
مجموعة من الفرص والإمكانات التي لا حصر لها
تتميز سلسلة Galaxy S20 بأحدث التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والتي يتوقعها عشاق سلسلة أجهزة Galaxy ، وهي تعتبر الأجهزة الأكثر أماناً وموثوقية من سامسونج على الإطلاق، حيث تتمتع الأجهزة بالحماية الفائقة التي توفرها منصة الحماية والأمان Knox ، الرائدة على مستوى القطاع، والذي يحمي جميع أجزاء الجهاز من الرقاقة وحتى البرنامج. يتميز Galaxy S20 أيضًا بمعالج جديد وآمن، يسمى Guardian Chip ، للحماية من الهجمات الآتية من الأجهزة.
وتتوفر في المجموعة بطارية ذكية كبيرة، مع شاحن سريع بقوة 25 وات، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultraالشحن السريع بسرعة 45 واط أيضاً[8]؛ وجميع الهواتف مزودة بمساحة تخزين هائلة قياسية ( 128 جيجابايت لـهاتف S20 و 128 جيجابايت و 512 جيجابايت هاتفي Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra)[9].
كما توفر هواتف S20 للمستخدمين تجربة واجهة الاستخدام الموحدة One UI 2 التي تعتبر الأفضل والأبسط والأكثر سهولة حتى الآن من سامسونج. كما يمكن للعملاء استخدام هواتف Galaxy S20 للتحكم بالمنازل الذكية عبر تطبيق SmartThings ، وتحقيق أهدافهم الصحية مع تطبيق الصحية Samsung Health ، إضافة إلى القيام بعمليات الدفع عبر خدمة Samsung Pay، وغيرها من المزايا الاستثنائية التي توفرها سامسونج لمستخدمي هواتفها الذكية[10].
سماعات GALAXY BUDS+ المبتكرة
توفر سماعات Galaxy Buds+، للمستخدمين تجربة موسيقية غامرة، حيث سيستمتعون بالاستماع للموسيقى المفضلة لديهم وتوسيع معارفهم بالاستماع لمقاطع البودكاست المختلفة. توفر سماعات Galaxy Buds الجديدة التي تمت موالفتها بدقة مع نظام الصوت AKG، صوتاً غنياً وغامراً لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوت استثنائية لفترة أطول وبطرق أكثر إبداعاً ، إضافة إلى بطارية ذات أمد طويل بتصميم أنيق وملائم مريح، مع مستوى شحن يستمر لـ11 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، توفر علبة الشحن مدة شحن إضافية تصل حتى 11 ساعة[11]. وتستخدم الهواتف 3 ميكروفونات إضافة إلى مكبرات صوت ديناميكية ثنائية الاتجاه، ما يسمح بنقل الصوت بشكل واضح بغض النظر عن مدى صخب أو هدوء البيئة المحيطة بالمستخدم[12]. وتتوافق سماعات Galaxy Buds+ و تطبيق Buds+ app، مع نظام التشغي iOS ، لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوتية رائعة بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه. كما توفر الشراكة مع سبوتيفي للمستخدمين، القدرة على الاستماع إلى المحطة الاذاعية التي يفضلونها بنقرة واحدة[13].
توفر هواتف GALAXY S20 في السوق
ستكون سلسلة Galaxy S20 متاحة بألوان كلاسيكية مختلفة بدءاً من 6 آذار 2020[14]
لمزيد من المعلومات حول هاتف Galaxy S20، الرجاء زيارة http://www.samsungmobilepress.com news.samsung.com/galaxy أو www.samsung.com/galaxy
[15]مواصفات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra
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