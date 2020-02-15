الرئيسية | بنوك وشركات سامسونج تكشف الستار عن سلسلة هواتفها الذكية Galaxy S20

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20، وهي سلسلة جديدة من الأجهزة المبتكرة تم تصميمها بدقة لتغيير الطريقة التي نرى بها عالمنا والارتقاء بالتجارب اليومية التي نعيشها إلى آفاق جديدة من المتعة والإثارة. وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 مع تصميم جديد كلياً للكاميرا، والذي يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج حتى الآن، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور وتسجيل فيديوهات بجودة استثنائية. كما تم تصميم هواتف سلسة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية، حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية الجودة وممارسة ألعابهم المفضلة، بدقة عالية مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل. وتعليقاً على إطلاق الهواتف قال تي إم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات : " بات واضحاً أن تقنية الجيل الخامس تعِد بعصر جديد من التجارب الفريدة والاستثنائية لا سيما فيما يتعلق بالطرق التي نتواصل بها مع العالم المحيط بنا. وتماشياً مع جهودنا المستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم تكنولوجيا الاتصال، حرصنا في سامسونج على تعزيز هواتف Galaxy S20 الثلاثة بقدرات اتصال فائقة تتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وذلك بهدف منح المستهلكين حول العالم أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياة الناس. وبالنسبة لعشاق التصوير، فإنهم سيتمكنون باستخدام هذه الأجهزة المزودة بكاميرات احترافية تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، من التقاط وتخليد أجمل اللحظات والتجارب ومشاركتها مع أحبائهم ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلس" هواتف ذكية بقدرات استثنائية لمستقبل الاتصالات أدى إطلاق تقنية الجيل الخامس إلى تدشين عصر جديد في عالم الاتصالات، نما شكل دافعاً ملهماً لتعزيز الابتكارات على مستوى الهواتف المحمولة. وتزامناً مع هذه التغييرات الجذرية، قامت سامسونج بإطلاق جيل جديد من الهواتف يتجسد في مجموعة Galaxy S20 التي تضم هاتف Galaxy S20 و Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra ، والتي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس[1]. ويعد كل من Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra أول جهازين قادرين على توفير تجارب اتصالات متنقلة جديدة، اعتماداً على نطاق الموجات الفرعية[2]Sub-6 ، ونطاق الموجة الميليمترية mmWave. وتتميز سلسلة Galaxy S20 بقدرتها على التوافق مع الشبكات المستقلة وغير المستقلة لتقنية الجيل الخامس. هواتف ثورية تغير نظرتنا للعالم الذي نقوم بتصويره يتجه معظم الناس في عالمنا المعاصر، أكثر من أي وقت مضى، لتصوير تفاصيل حياتهم اليومية واستعراض تجاربهم والتعبير عن شخصياتهم باستخدام الهواتف الذكية – من هنا باتت الكاميرا، الميزة الأهم التي يبحث عنها العملاء عند شراء هاتف ذكي جديد. يقدم هاتف Galaxy S20 المصمم خصيصاً لنمط الحياة السائد، نظام كاميرا جديد كلياً- يعمل بالذكاء الاصطناعي ومع أكبر مستشعر للصور من سامسونج – لتمكين المستخدمين من التقاط الصور بأجود دقة ممكنة. تفاصيل بدقة فائقة: توفر كاميرا Galaxy S20 دقة فائقة ( 108 ميجابيكسل لجهاز Galaxy S20 Ultra و 64 ميجابايت لجهاز Galaxy S20 وGalaxy S20 + ) لالتقاط صور بتفاصيل واضحة على نحو مذهل. ويرتقي هاتف Galaxy S20 Ultra بجودة الصور إلى المستوى التالي عبر جمع تسعة بكسل في واحدة على مستوى المستشعر للحصول على صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المنخفضة ، باستخدام تقنية binning المتطورة لتجميع البكسلات.

قدرات تقريب هائلة للصور: تؤدي تقنية Zoom التي تتوفر في مجموعة Galaxy S20، إلى تقريب المشاهد مهما كانت بعيدة المسافة، حيث يمكن تقريب المشهد حتى 30 مرة رقمياً باستخدام هاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20+، أو الارتقاء بجودة الصورة عبر استخدام نظام العدسات المطوية الثوري في هاتف Galaxy S20 Ultra الذي يمكن المستخدمين من تقريب الصورة 10 أضعاف دون خسارة الجودة، ما يعني إمكانية تقريب المشهد حتى 100 مرة بدقة فائقة. كما يمكن لمستخدمي هواتف S20 أيضًا التقاط الصور وتقطيعها وتعديلها بسهولة أكبر ، مع الحفاظ على الجودة المدهشة.

لقطة واحدة، إمكانيات متعددة: تتيح لك هذه الميزة الاستمتاع باللحظة الحالية التي تعيشها والتقاطها على نحو مبتكر، حيث يمكن لجهاز Galaxy S20 التقاط عدد من الصور ومقاطع الفيديو، باستخدام مزايا متعددة كالتركيز المباشر، أو ميزة اقتصاص الصور، أو الصور بزاوية فائقة الاتساع وغيرها، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار الصورة الأفضل.

إمكانية التقاط صور احترافية: توفر مجموعة هواتف Galaxy S20 القدرة على تصوير مقاطع فيديو مذهلة بدقة 8k ، بحيث يمكن للمستخدمين تصوير البيئة المحيطة بهم بألوان حقيقة وجودة فائقة، بحيث تبدو مقاطع الفيديو الأكثر وضوحاً وكأنها التقطت باستخدام كاميرا أكشن، وذلك بفضل ميزة super Steady ومستوى ثباتها المضاد للدوران وتحليل الايماءات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعند الانتهاء من التصوير يمكن مشاهدة الفيديو على شاشات تلفزيون QLED 8K من سامسونج والاستمتاع بتجربة مشاهدة الأفضل على مستوى القطاع[3]. استمتع بهواياتك التي تحب على النحو الأمثل تسهل هواتف Galaxy استخدام أجهزتنا على نحو يومي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة والاستمتاع، وذلك بفضل الميزات الجديدة والشراكات الرائدة والمستوحاة من التعاون المفتوح، وبناء على ذلك، تم تصميم هواتف Galaxy S20 بما يتناسب مع نمط حياتنا السائد. تجربة موسيقية استثنائية: بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بموسيقى تصويرية مخصصة تعتمد على روتين حياتهم وبما يتناسب مع النشاط الحالي الذي يقومون به، وذلك بفضل التكامل الجديد بين تطبيق سبوتيفي وبيكسبي روتين. ويساهم تطبيق Music Share لنشر الملفات، بتعزيز قدرات الاتصال والاقتران بين البلوتوث الذي يتم استخدامه على الهاتف وستيريو السيارة أو مكبر الصوت عبر جهاز الهاتف، لتجربة استثنائية ممتعة لجميع ركاب السيارة[4].

دردشة فيديو استثنائية من المستوى التالي باستخدام تطبيقGoogle Duo : بات بإمكان المستخدمين الدردشة بسهولة عبر الفيديو باستخدام هواتف Galaxy S20، التي تعزز بفضل توافقها مع تقنية الجيل الخامس تجربة الدردشة المرئية عبر تكامل حصري وعميق مع Google Duo . ويمكنهم النقر على أيقونة Duo لتشغيل مكالمة فيديو والاستمتاع، لأول مرة على الإطلاق، بجودة HD كاملة. ويتميز تطبيق Google Duo بتوافقه مع أنظمة التشغيل المختلفة، بحيث يمكن التواصل مع الآخرين عبر الدردشة المرئية على نطاق أوسع. كما يمكن استخدام العدسة الواسعة للتحدث مع ما يصل إلى 8 أشخاص، في وقت واحد.

استخدام تطبيق يوتيوب على شبكة الجيل الخامس: توفر الهواتف الجديدة إمكانية مشاركة مقاطع فيديو بدقة 8K على نحو أسرع وأفضل، حيث دخلت تتعاون سامسونج مع يوتيوب لتوفير القدرة للمستخدمين على تحميل مقاطع الفيديو 8K على يوتيوب بشكل مباشر – كما توفر إمكانات الجيل الخامس المدمجة ، تجربة قدرات تحميل فائقة السرعة[5].

تجارب ترفيهية مميزة: من خلال الاستفادة من القدرات الفائقة في كاميرا هواتف Galaxy S20 الاحترافية، تعمل كل من نيتفلكس وسامسونج معاً لتوفير هواتف Galaxy S20 لمخرجين مشهورين لالتقاط محتوى إضافي على أساس محتوى الالعروض الأصلية التي تنتجها شبكة نيتفلكس Netflix Originals الشهيرة. ويمكن للمستخدمين أيضًا اكتشاف أفضل محتوى في نيتفلكس من خلال مستوى محسّن من التكامل مع أجهزة Galaxy، مما يتيح سهولة اكتشاف المحتوى وإمكانية الوصول إليه عبر تطبيقات Samsung Daily و Bixby و Finder[6].

تجارب غامرة للألعاب: ترتقي مجموعة هواتف Galaxy S20 بالألعاب المحمولة إلى المستوى التالي، عبر شاشة مقاس 120 هرتز، حيث سيتمكن المستخدمين من عيش تجربة ألعاب سلسة مثالية للألعاب على شبكة الجيل الخامس. وقد أعلنت مايكروسوفت، الشريك الرائد لسامسونج، عن إطلاق لعبة شارع فورزا الشهيرة في متجر جالاكسي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه اللعبة على الهواتف المحمولة. ، توفر هواتف Galaxy S20 تجربة ألعاب فائقة، بفضل المعالج السريع، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت[7]، وميزة ضبط الصوت بواسطة AKG ونظام داعم للألعاب، يعمل في الخلفية لتحسين الإعدادات بهدف توفير مستوى عالٍ من الأداء الفائق. مجموعة من الفرص والإمكانات التي لا حصر لها تتميز سلسلة Galaxy S20 بأحدث التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والتي يتوقعها عشاق سلسلة أجهزة Galaxy ، وهي تعتبر الأجهزة الأكثر أماناً وموثوقية من سامسونج على الإطلاق، حيث تتمتع الأجهزة بالحماية الفائقة التي توفرها منصة الحماية والأمان Knox ، الرائدة على مستوى القطاع، والذي يحمي جميع أجزاء الجهاز من الرقاقة وحتى البرنامج. يتميز Galaxy S20 أيضًا بمعالج جديد وآمن، يسمى Guardian Chip ، للحماية من الهجمات الآتية من الأجهزة. وتتوفر في المجموعة بطارية ذكية كبيرة، مع شاحن سريع بقوة 25 وات، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultraالشحن السريع بسرعة 45 واط أيضاً[8]؛ وجميع الهواتف مزودة بمساحة تخزين هائلة قياسية ( 128 جيجابايت لـهاتف S20 و 128 جيجابايت و 512 جيجابايت هاتفي Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra)[9]. كما توفر هواتف S20 للمستخدمين تجربة واجهة الاستخدام الموحدة One UI 2 التي تعتبر الأفضل والأبسط والأكثر سهولة حتى الآن من سامسونج. كما يمكن للعملاء استخدام هواتف Galaxy S20 للتحكم بالمنازل الذكية عبر تطبيق SmartThings ، وتحقيق أهدافهم الصحية مع تطبيق الصحية Samsung Health ، إضافة إلى القيام بعمليات الدفع عبر خدمة Samsung Pay، وغيرها من المزايا الاستثنائية التي توفرها سامسونج لمستخدمي هواتفها الذكية[10]. سماعات GALAXY BUDS+ المبتكرة توفر سماعات Galaxy Buds+، للمستخدمين تجربة موسيقية غامرة، حيث سيستمتعون بالاستماع للموسيقى المفضلة لديهم وتوسيع معارفهم بالاستماع لمقاطع البودكاست المختلفة. توفر سماعات Galaxy Buds الجديدة التي تمت موالفتها بدقة مع نظام الصوت AKG، صوتاً غنياً وغامراً لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوت استثنائية لفترة أطول وبطرق أكثر إبداعاً ، إضافة إلى بطارية ذات أمد طويل بتصميم أنيق وملائم مريح، مع مستوى شحن يستمر لـ11 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، توفر علبة الشحن مدة شحن إضافية تصل حتى 11 ساعة[11]. وتستخدم الهواتف 3 ميكروفونات إضافة إلى مكبرات صوت ديناميكية ثنائية الاتجاه، ما يسمح بنقل الصوت بشكل واضح بغض النظر عن مدى صخب أو هدوء البيئة المحيطة بالمستخدم[12]. وتتوافق سماعات Galaxy Buds+ و تطبيق Buds+ app، مع نظام التشغي iOS ، لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوتية رائعة بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه. كما توفر الشراكة مع سبوتيفي للمستخدمين، القدرة على الاستماع إلى المحطة الاذاعية التي يفضلونها بنقرة واحدة[13]. توفر هواتف GALAXY S20 في السوق ستكون سلسلة Galaxy S20 متاحة بألوان كلاسيكية مختلفة بدءاً من 6 آذار 2020[14] Galaxy S20: رمادي، أزرق ، وردي

Galaxy S20+: رمادي، أزرق، أسود

Galaxy S20 Ultra: رمادي، أسود لمزيد من المعلومات حول هاتف Galaxy S20، الرجاء زيارة http://www.samsungmobilepress.com news.samsung.com/galaxy أو www.samsung.com/galaxy [15]مواصفات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra شاشة العرض شاشة ديناميكية أموليد 2X 6.2 بوصة Quad HD+ Infinity-O (3200X1440) تدعم الشاشة تقنية HDR10+ دعم العرض 120Hz شاشة ديناميكية أموليد 2X 6.7 بوصة Quad HD+ Infinity-O (3200X1440) تدعم الشاشة تقنية HDR10+ دعم العرض 120Hz شاشة ديناميكية أموليد 2X 6.9 بوصة Quad HD+ تقنية عرض Infinity-O (3200X1440) تدعم الشاشة تقنية HDR10+ دعم العرض 120Hz * شاشة العرض Infinity-O: حواف أقل شاشة أمامية كاملة. * مقاساً قطرياً، حجم شاشة العرض في هاتف Galaxy S20 هو 6.2 بوصة في المستطيل الكامل و 6.1" مع مراعاة الزوايا الدائرية ؛ حجم شاشة Galaxy S20 + هو 6.7 "في المستطيل الكامل و 6.5" مع مراعاة الزوايا الدائرية ؛ حجم شاشة Galaxy S20 Ultra هو 6.9 "في المستطيل الكامل و 6.7" مع مراعاة الزوايا الدائرية ؛ مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا الدائرية وثقب الكاميرا. * معدل تحديث الشاشة الافتراضي هو 60 هيرتز يتطلب إعداد الشاشة في معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز الكاميرا [الكاميرا الأمامية] 10 ميجابيكسل، بكسل مزدوج AF ، F2.2 (80˚) [الكاميرا الخلفية] كاميرا ثلاثية واسعة للغاية: * 12 ميجابيكسل ، F2.2 (120 درجة) زاوية واسعة: * 12ميجابيكسل ، F1.8 (79˚) [الكاميرا الأمامية] 10 ميجابيكسل، بكسل مزدوج AF ، F2.2 (80˚) [الكاميرا الأمامية] 10، بكسل مزدوج AF ، F2.2 (80˚) [الكاميرا الخلفية] كاميرا رباعية واسع للغاية: * 12 ميجابيكسل ، F2.2 (120 درجة) زاوية واسعة: * 12MP ، F1.8 (79˚) Super Speed Dual Pixel AF، OIS تليفوتوغرافي: * 64MP

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر