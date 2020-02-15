شركة سنيورة تحقق صافي أرباح بقيمة 6.1 مليون دينار أردني

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية عن نتائجها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) والمودعة لدى هيئة الاوراق المالية الأردنية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2019. وأظهرت البيانات المالية عن تحقيق مجموعة شركات سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.1 مليون دينار أردني (8.6 مليون دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 42% عن العام 2018. كما نمت الايرادات الكلية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت مجموع الايرادات 63.3 مليون دينار أردني (89.1 مليون دولار أمريكي) في العام 2019. وبلغ مجموع الموجودات 67.2 مليون دينار أردني (94.7 مليون دولار أمريكي( كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 10% عن العام السابق، أما صافي حقوق ملكية مساهمي سنيورة فقد بلغت 36.4 مليون دينار أردني (51.3 مليون دولار أمريكي( كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 9% عن العام 2018.

وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورة السيد طارق عمر العقاد عن اعتزازه لما وصلت عليه سنيورة اليوم بعد مضي 100 عام على تأسيسها، مضيفاً: "عندما قامت الشركة العربية الفسطينية للاستثمار (أيبك) بالاستحواذ على سنيورة في العام 1996، كانت سنيورة شركة تاريخية صغيرة تُشغل حوالي ثلاثين موظف، لتصبح اليوم شركة تشغل حوالي 1000 موظف في الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهذا يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية والتوسعية لإدارة الشركة باستهداف أسواق جديدة وزيادة خطوط الانتاج وتنويع وتعزيز سلة منتجاتها وبالتالي زيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي وصولاً بتحقيق هذه النتائج المميزة، حيث تحتل سنيورة اليوم الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني وتحافظ على موقعها الريادي في الاسواق الاقليمية خاصة أسواق الخليج".

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أنه تم في العام 2019 تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية للشركة بنسبة بلغت 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، إضافة الى نمو حصة علامة سنيورة المتخصصة في اللحوم المبردة بنسبة 12% في السوقين الأردني والفلسطيني مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، خاصة بعد اطلاق خط المنتجات المجمدة في السوق الفلسطيني خلال الربع الاخير من العام 2019 حيث تم اطلاق اكثر من 20 منتج من منتجات اللحوم المجمدة والتي لاقت قبولاً فاق التوقعات من قبل المستهلك الفلسطيني.

وأكد الشريف على نجاح خطط وجهود الإدارة التنفيذية في شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي التابعة لسنيورة، مشيراً أنه تم تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والذي أثر ايجاباً على النتائج المالية الموحدة وأرباح الشركة، منوهاً أنه تم رفع الطاقة الانتاجية في المصنع لتلبية كافة احتياجات السوق الاماراتي والاسواق الخليجية الاخرى. وأوضح الشريف ان مستوى المبيعات والارباح الذي المحققة في العام 2019 مؤشر على كفاءة الادارة التنفيذية العليا من خلال التحسين المتواصل لمستوى الأداء وكفاءة العمل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في مصانع الشركة في الأردن وفلسطين والامارات لتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، بالاضافة للاستثمار في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتركيز على الجوانب الفنية والادارية من خلال التطوير المستمر في المعدات التشغيلية والتكنولوجية والاجراءات المستخدمة في العمل، فضلاً عن تطوير القدرات البشرية عبر البرامج التدريبية المختلفة. وتابع الشريف: "نتطلع للعام 2020 بتفاؤل وسط توقعاتنا بأن يكون عاماً استثنائياً، وذلك بتعزيز مبيعات المنتجات المجمدة في كافة الاسواق لتلبي أذواق المستهلكين ومرور 100 عام على إنتاج العلامة التجارية (سنيورة) والتي ستضمن لنا الحفاظ على مكانتنا الريادية والبقاء كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة ضمن قطاع الصناعات الغذائية.

حول سنيورة

شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة واللانشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم افتتحت مصانعها في الأردن في عام 1992. وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام 2016. تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات، الأول يقع في القدس الشرقية بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني في الأردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة. كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أصناف اللحوم المجمدة من مصنعها في الأردن وفلسطين. تحافظ مصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين والأردن على أعلى شهادة دولية في سلامة الغذاء FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1). ويُعد الحفاظ على هذه الشهادة تأكيداً على أن شركة سنيورة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية خصوصاً بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات الدولية، ومن أهمها جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية، ورابطة التصنيع الأمريكية، والمبادرة العالمية لسلامة الأغذية، إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية. كما تحافظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين على شهادتي OHSAS 18001: 2007 لإدارة لأنظمة السلامة والصحة المهنية و ISO14001: 2004 لإدارة انظمة البيئة منذ العام 2014. كما وحصل مصنع سنيورة في دبي بالإمارات العربية المتحدة على شهادتي ISO22000:2005 لنظام إدارة سلامة الغذاء و ISO9001:2015لنظام إدارة الجودة. تسوّق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسوّق في فلسطين والأردن والسعودية والامارات وعدد من الدول في الشرق الأوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في الإمارات العربية المتحدة، وقسم خاص بالتصدير لأسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).