7.18 مليون دينار أردني أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

وطنا اليوم-عمان:صادق مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2019 وذلك في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 05/02/2020، برئاسة السيد ناصر اللوزي رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتورعلي الوزني.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر اللوزي بأن نتائج أعمال الشركة للعام 2019 انسجمت مع الأرقام التقديرية، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 7.18 مليون دينار مقارنة مع 4.25 للعام 2018، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.16 مليون دينار أردني وبنسبة نمو بلغت 61% عن ذات الفترة من عام 2018 وهي أعلى أرباح تحققها الشركة منذ تأسيسها في العام 1996. وأضاف بأن الشركة قد عززت ودائعها البنكية بما مجموعه 10 مليون دينار مع نهاية العام ليصل إجمالي النقد والودائع البنكية إلى 58.3 مليون دينار أردني تمثل 53% من مجموع أصول الشركة.

كما بين رئيس المجلس بأن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تتلقاه الشركة من مجموعة الخليج للتأمين والمساهمين ومجلس الإدارة، بالإضافة الى ثقة العملاء والجهود المميزة للعاملين، ودعم ومتابعة الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة.

كما أضاف الدكتور علي الوزني بأن الشركة قد حافظت على نفس المستوى من الأقساط المكتتبة والبالغة 85.6 مليون دينار واستمرت بمركزها القيادي من حيث الحصة السوقية في الأردن، فيما انخفضت كلفة التعويضات بنسبة 7% مما انعكس ايجابيا ًعلى النتائج الفنية للشركة.

وأشار إلى أن الشركة قد حققت تحسنا ً في نسبة الخسارة المجمعة والتي وصلت إلى 89% مقارنة مع 96% للعام 2018 على الرغم من زيادة المخصصات الفنية بما مجموعه 5 ملايين دينار. كما استطاعت الشركة تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 7% في نهاية عام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع هامش الملاءة إلى 191% وهو الأعلى للسنوات العشر الماضية، فيما ارتفعت حقوق المساهمين من 23.60 مليون دينار كما في 31/12/2018 إلى 27.81 مليون دينار كما في 31/12/2019 مما انعكس إيجاباً على القيمة الدفترية للسهم والتي ارتفعت بنسبة 18% ووصلت إلى 1.30 دينار للسهم بالمقارنة مع 1.10 للعام الماضي.