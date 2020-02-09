المجالي من كولون: فخورون بالمنتج الأردني

وطنا اليوم-عبر الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الأردنية/ رئيس جمعية الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وافريقيا المهندس هيثم المجالي، عن حرصه الشديد بأن تكون المنتجات المحلية الأردنية من حلويات شرقية فاخرة ومنتجات غذائية في كافة معارض الاسواق الحرة وعبر اجنحة خاصة متكاملة مشيراً إلى أنها تعبر عن هويتنا وثقافتنا المتوارثة عبر الأجيال والتي نفخر بها.

وقال خلال زيارته للجناح الأردني الذي تشارك به غرفة صناعة الاردن في معرض الحلويات والمواد الغذائية والمقام في مدينة كولون الألمانية، أنه فخور بما تم عرضه من منتوجات غذائية وحلويات شرقية مصنوعة بإيدٍ أردنية، وتتمتع بمواصفات عالية من الجودة والمذاق الطيب.

وألتقى المجالي وفريق العمل الذي يرافقه ، مع رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الخغبير، بعدد كبير من اصحاب اجنحة الأطعمة والحلويات، واعداً إياهم بمواصلة دعمهم ليتمكنوا من عرض منتجاتهم في مزيدٍ من المعارض الدولية الهامة والأسواق العالمية.

ولفت المجالي خلال جولته في المعرض أن الأسواق الحرة الأردنية ستخصص اجنحة خاصة لهذا المنتج الاردني (الفخم) داخل الأسواق الحرة الأردنية للحلويات والأطعمة ذات الأهمية لتسويقها لزوار السوق في كافة فروعه حول المملكة وعبر آليات تسويق في دول الإقليم والعالم .

وعبر المجالي عن فخره بما تم عرضه من منتجات أردنية، متعهداً بأن تعرض منتجاتهم في الأسواق الحرة الأردنية وأن يتم تسويقها في الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتواصل التعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان، لما فيه خدمة الصناعة الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الحرة الأردنية ممثلة ، تحرص على دعم المبادرات الأردنية وتشجيع الشباب الأردني على خلق فرص عمل جديدة، وكذلك فتح آفاق أمامهم "لمواصلة مسيرة البناء في الوطن”، على حد تعبيره .

وتعتبر الأسواق الحرة الأردنية من أبرز الشركات الأردنية التي تحرص على التواجد في معظم المعارض الدولية المهمة حول العالم، حيث تبرز من خلال تواجدها الهوية الأردنية، واستحضارها دائماً في كافة المحافل الدولية وعلى كل الصعد.