وفد من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية Expertise France يزور بنك صفوة الإسلامي

وطنا اليوم-استقبل بنك صفوة الإسلامي مؤخراً وفداً من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية Expertise France، ضمّ مجموعة من الخبراء الفرنسيين العاملين في الوكالة، وبرفقتهم عدد من ممثلي البنوك التجارية والإسلامية الليبية، وذلك في مبنى إدارته العامة.

وقد اطلع الوفد الزائر الذي كان في استقباله رئيس دائرة الشركات الصغيرة لدى البنك، أشرف الهويدي، وإلى جانبه عدد من مسؤولي البنك، على لمحة شاملة عن عمليات البنك وتجربته الرائدة في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، كما اطلع على التجربة الأردنية بشكل عام في مجالات دعم وتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى الخدمات غير المالية المتاحة في المملكة.

وعلى هامش الزيارة، تم التباحث في مختلف سبل التعاون من حيث تبادل المعارف والخبرات، وتنفيذ مشاريع المعونة الفنية المشتركة، بما يعزز الشمول المالي في المملكة، ويحفز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها لأهميته في دعم عجلة التنمية.

ويشار إلى أن الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، هي وكالة فرنسية عامة، تسعى للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والتأثير الاقتصادي بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في العديد من المجالات بما فيها المجالات المالية، والصحة، والتنمية المستدامة، والحوكمة وحقوق الإنسان، والسلامة والأمن، فضلاً عن الحماية الاجتماعية وغيرها.