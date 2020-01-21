 وطنا نيوز -بالصور .. gig-Jordan تشارك السفارة الاسترالية احتفالاتها باليوم الوطني
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بالصور .. gig-Jordan تشارك السفارة الاسترالية احتفالاتها باليوم الوطني
التاريخ : 26-01-2020 08:42:07 المشاهدات: 1312

وطنا اليوم- شاركت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig-Jordan)  السفارة الاسترالية احتفالهم السنوي لليوم الوطني لدولة استراليا كأحد الرعاة الرسميين للحفل، بحضور السفير الاسترالي السيد مايلز  آرمتاج إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسين من عدة دول مختلفة، وذلك يوم الخميس الموافق 23/1/2020، حيث ألقى السيد السفير كلمة ترحيبية شاكراً الجميع حضورهم ومشاركتهم الاحتفالات الرسمية للدولة.

وقد حضر الاحتفال ممثلا عنgig-Jordan   مجموعة من المدراء التنفيذيين وموظفي الشركة، حرصا من الشركة على مشاركة عملائها الكرام في مناسبتهم الوطنية والمميزة.
















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