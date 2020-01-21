بنك الاستثمار الاعربي الاردني يقدم عروض قوية للتمويل

وطنا اليوم- في إطار سعيه الدائم لتقديم العروض الاقوى لتمكين الزبائن من الاستفادة لتمويل مشروعاتهم السكنية او الشخصية، قدم بنك الاستثمار العربي الاردني عرضا مهما بين فيه اسعار الفوائد على التمويل للزبائن.

وتميزت عروض الاسكان بتثبيت الفائدة لمدة سنتين من تاريخ المنح بغض النظر عن سياسة البنك المركزي اضافة الى تحمل اعباء الرهن والتخمين علما بأن الفوائد على القروض تبدأ بفائدة6.25%