مذكرة تفاهم لتصدير خام الفوسفات والسماد وحامض الفوسفوريك للهند

وطنا اليوم- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة" MMTC" المملوكة للقطاع العام في الهند مذكرة تفاهم لبيع خام الفوسفات والسماد وحامض الفوسفوريك.

وبموجب المذكرة التي وقعها اليوم الأحد ، الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبد الوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندية فيد براكاش، تقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتزويد الشركة الهندية بكميات تصل الى 450 الف من خام الفوسفات سنويا، ومثلها من السماد، إضافة إلى 300 الف طن كذلك حامض الفوسفوريك.

واكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، خلال توقيع المذكرة بحضور السفير الهندي في عمان انور حليم، أهميتها في زيادة صادرات الشركة وتحقيق التنوع في المستهلكين.

و قال ان المذكرة، تأتي في إطار جهود الشركة، لتسويق منتجاتها، و تعزيز قدراتها التسويقية، و مكانتها كرافد للاقتصاد الوطني، متوقعا أن يبدأ العمل بالمذكرة مطلع الشهر المقبل.

وتعد شركة "MMTC" ، من الشركات الرائدة في الهند في التعامل مع خامات الفوسفات و صناعة الأسمدة الكيماوية.



كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة غاز مصر، لتنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للغاز داخل المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات في العقبة.

وتتضمن الاتفاقية، التي سيبدأ العمل بتنفيذها الاسبوع الحالي، تمديد شبكات داخلية لإيصال الغاز إلى الوحدات الإنتاجية في المجمع خلال مدة لا تتجاوز ثمانية شهور، فيما تأتي استكمالا للاتفاقية التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات في وقت سابق لتزويد المجمع الصناعي الجنوبي في العقبة بنحو 4 ملايين قدم مكعّب من الغاز الطبيعي يوميا.

و تعول شركة مناجم الفوسفات الأردنية، على هذه الاتفاقية كثيرا في تخفيض كلف الطاقة في المجمع الصناعي في العقبة من 8 إلى 10 ملايين دينار سنويا من خلال استخدام الغاز بدلا من المحروقات.