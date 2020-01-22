|
جت ترفع عدد حافلاتها العاملة على جسر الملك حسين الى 30 حافلة
وطنا اليوم-قال وزير النقل خالد سيف إن الوزارة زادت عدد الحافلات المخصصة لنقل المسافرين على جسر الملك حسين من 20 إلى 30 حافلة بالتعاون مع الناقل الرسمي شركة النقليات السياحية الاردنية “جت” تسهيلا على المسافرين وتقليل فترة انتظارهم.
واشار السعود إلى أنه وبناء على مطالب بعض المسافرين واستجابة لنداء بعض الجمعيات المقدسية بايجاد الحلول اللازمة للحد من مشكلة تأخر مغادرة المسافرين لجسر الملك حسين نتيجة نقص الحافلات، جرى التواصل مع الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل وشركة جت للموافقة على زيادة عدد الحافلات والسماح للحافلات الصغيرة بالعمل على نقل المسافرين، مشيرا إلى الموافقة على هذا المقترح من خلال تدشين 10 حافلات صغيرة إضافية لتمكين المسافرين من المغادرة بأسرع وقت.
وثمن العديد من المسافرين هذه الإجراءات المتبعة لخدمتهم، معبرين عن شكرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وإدارة الأمن العام وإدارة أمن الجسور والشعب الأردني على مواقفهم النبيلة تجاه أشقائهم.
–(بترا)
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|