جت ترفع عدد حافلاتها العاملة على جسر الملك حسين الى 30 حافلة

وطنا اليوم-قال وزير النقل خالد سيف إن الوزارة زادت عدد الحافلات المخصصة لنقل المسافرين على جسر الملك حسين من 20 إلى 30 حافلة بالتعاون مع الناقل الرسمي شركة النقليات السياحية الاردنية “جت” تسهيلا على المسافرين وتقليل فترة انتظارهم.

واضاف سيف خلال زيارته ولجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود إلى الجسر اليوم الأحد، أن زيادة عدد الحافلات سيسهم في تقليل فترة انتظار المغادرين من خلال التنويع بين الحافلات الصغيرة والكبيرة وتسييرها في اوقات محددة.

واشار السعود إلى أنه وبناء على مطالب بعض المسافرين واستجابة لنداء بعض الجمعيات المقدسية بايجاد الحلول اللازمة للحد من مشكلة تأخر مغادرة المسافرين لجسر الملك حسين نتيجة نقص الحافلات، جرى التواصل مع الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل وشركة جت للموافقة على زيادة عدد الحافلات والسماح للحافلات الصغيرة بالعمل على نقل المسافرين، مشيرا إلى الموافقة على هذا المقترح من خلال تدشين 10 حافلات صغيرة إضافية لتمكين المسافرين من المغادرة بأسرع وقت.

واضاف ان الشركة الناقلة استجابت لهذه المطالب وسيتم بناء عليه تسيير حافلة كل 15 دقيقة.

وقال مدير عام شركة جت الناقل الرسمي للمسافرين على جسر الملك حسين مالك حداد: إن الشركة عززت اسطولها من الحافلات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل على اهلنا في فلسطين إجراءات دخولهم ومغادرتهم البلاد.

واثنى مدير إدارة أمن الجسور الدكتور العقيد معن الخصاونة على هذه الخطوة الايجابية التي ستعزز الإجراءات المتبعة على الجسر بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمسافرين والتخفيف من عناء السفر.

وثمن العديد من المسافرين هذه الإجراءات المتبعة لخدمتهم، معبرين عن شكرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وإدارة الأمن العام وإدارة أمن الجسور والشعب الأردني على مواقفهم النبيلة تجاه أشقائهم.

–(بترا)