بنك صفوة الإسلامي يرعى محاضرة علمية لنقابة أطباء الأسنان الأردنية ويشارك في فعالياتها

وطنا اليوم-عمان: رعى بنك صفوة الإسلامي مؤخراً محاضرة علمية نظمتها نقابة أطباء الأسنان الأردنيين بالتعاون مع الهيئة الأردنية لتجميل الأسنان في فندق كمبنسكي عمّان، وذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، وعدد من أطباء الأسنان وممثلين من البنك.

وكانت مشاركة بنك صفوة الإسلامي في فعاليات المحاضرة قد تمثلت بمشاركة مدير المبيعات لديه، طارق البطران، الذي تحدث خلالها حول باقة خدمات البنكه العادلة والمسؤولة المتوافقة مع ضوابط الشريعة، التي يقدمها البنك بصيغة عصرية وبالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن القيمة النوعية التي تنطوي عليها، ومنها التسهيلات المصرفية الموجهة لمنتسبي النقابة مع برامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يناسبهم بلمسة شخصية وحسب متطلباتهم، والمنبثقة من اتفاقية موقعة بين البنك والنقابة، متطرقاً في حديثه لمسيرة البنك وحضوره الجغرافي وتطلعاته التي يهدف لتحقيقها، والتي يرمي معها لريادة العمل المصرفي الإسلامي والحضور على نحو أوسع خلال المرحلة الجديدة من مسيرته التي بلغت 10 أعوام، والتي يرفع في إطارها شعار "10 سنوات إلى جانبكم وأقرب إليكم".

وتعد اتفاقية التسهيلات المصرفية واحدة من سلسلة الاتفاقيات التي يمتلكها البنك، والتي يدعم عبرها مختلف القطاعات والعاملين ضمنها لتحسين حياتهم المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها القطاع الطبي.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي الذي تأسس عام 2010، يسعى لمنح متعامليه تجربة مصرفية مميّزة عبر قنواته المتنوعة التي تشمل شبكة فروع تشمل تضم 37 فرعاً وأاكثر من 75 جهاز صراف آلي موزعة في مختلف مدن ومناطق المملكة، ومعززة بباقة من القنوات الإلكترونية كصفوة موبايل، وصفوة أونلاين، وSMS صفوة، وغيرها.