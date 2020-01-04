وطنا اليوم- في رحلات منتظمه لشركة العربية للسياحة والسفر الوكلاء الحصريون للطيران الجورجي Georgian_airways

معلنة عن تكثيف رحلاتها السياحية لمجموعات سياحية اردنية الى المدينة السياحية الجورجية باتومي وتبليسي , وبحسب البرنامج السياحي للمجموعة السياحية فقد تم اعتماد فنادق من فئة الخمس نجوم في باتومي وتبليسي تتميز بالفخامة والتميز بالخدمات ونوعية الطعام المتفق مع بيئتنا العربية والاسلامية وتضمن عرض الرحلة وجبتي الافطار والعشاء .

تمتاز مدينة باتومي بطبيعة جبلية وأخرى ساحلية شاطئية على ضفاف البحر الأسود، لذا تعد مصيف جورجيا الأول، وتعد أيضًا العاصمة الثانية لجورجيا بعد تبليسي. كما تمتاز بمناخها شبه الاستوائي ومينائها المركزي ومنتوجاتها الزراعية وصناعة القوارب، إضافة إلى معالمها الأثرية والسياحية الطبيعية التي تجعل منها وجهة مثيرة ومُحببة للسياح الذين يزورون جورجيا.

وفي بادرة لتعزيز العلاقات الاردنية - الجورجية في المجال السياحي، اوعدت شركة العربية للسياحة والسفر الوكلاء الحصريون للطيران الجورجي Georgian_airwaysبتنظم رحلة طيران تعريفية لنخبة من ممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف ورؤساء مواقع إلكترونية اردنية مختلفة إلى مدينة باتومي الجورجية وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة في دولة جورجيا , لاطلاع الاعلام الاردني بالوجهة الجديدة التي أطلقتها شركة العربية للسياحة والسفر الوكلاء الحصريون للطيران الجورجي Georgian_airways إلى باتومي، وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة مؤخرا للوصول إلى المزيد من الوجهات حول العالم تلبية لمتطلبات السوق الاردني.

وأوضح المدير الاقليمي في الاردن " محمد الحراحشة " أن موعد الرحلة سيتم الاعلان عنه لاحقا وتأتي الرحلة لتحفيز الإعلاميين على خوض رحلة استكشافية للمكونات التي تمتلكها دولة جورجيا، والتعرف على الحضارات التي مرت بها.

ويذكر انه وفي وقت سابق اعلنت مجموعة العربية للسياحة والسفر بحفل ضخم في فندق موفينبيك بالعاصمة الاردنية عمان عن بدء الاجراءات بفتح مكتبها الاقليمي في الاردن وحضر الحفل مندوبا عن وزير السياحة الاردني ,عطوفة الدكتور عماد حجازين امين عام وزارة السياحة , وعدد من اصحاب المكاتب السياحية ورجال اعمال وممثلين عن الوسائل الاعلاميين المرئية والمكتوبة والاكترونية .

وفي حينها اكد الحراحشه ان تعاون المجموعة مع وكلاء السياحة والسفر الاردنيين سيتيح الفرصة للاردنيين الراغبين للسفر الى جورجيا كما سيتح الفرصة لمواطني جورجيا بزيارة الاردن لمختلف المقاصد السياحية والتجارية ولرجال الاعمال بما يدعم ويسهل التواصل لجورجيا والعكس ، ونوه الحراحشه ان موقع جورجيا الجغرافي سيسهم بالتواصل مع دول الجوار والمنطقة ، كما استعرض خطة الشركة لعام 2020 والتي ستبدا بفتح المكتب الاقليمي والذي سيقدم العديد من الخدمات لشركات السياحة في الاردن الى جانب العمل مع الجهات الرسيمة في تنفذ الخطط والبرامج الهادفة لتشجيع التبادل ةالتنقل بين البلدين .