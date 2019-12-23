 وطنا نيوز -بالصور .. حفل استقبال الشركة العربية للسياحة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بالصور .. حفل استقبال الشركة العربية للسياحة
التاريخ : 23-12-2019 04:18:17 المشاهدات: 1927

قدر خبراء ومختصون في الشأن السياحي ما حققه قطاع السياحة في الأردن من نمو خلال العام الحالي بفضل الخطط والبرامج التي نفذتها وزارة السياحة وانفتاحها على مختلف الجهات ذات الصلة ما اسهم في رفع عائدات الدخل السياحي حتى الان من السنة بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي اقامته الشركة العربية للسياحة والدراسة في جورجيا وحضره مندوبا عن وزيرة السياحة أمينها العام الدكتور عماد حجازين وامين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع وممثلين عن عدد من الهيئات والشركات السياحية ووسائل الاعلام .

وفي مداخلة له أكد أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين اهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الإختصاص للنهوض بالقطاع السياحي وان القطاع يعد ركيزة من ركائز الإنتاج القومي ومجالا استثماريا باعتباره نشاطا إنتاجيا تنمويا

وقال ان الاردن شهدا نموا متزايدا في اعداد السياح والذي وصل هذا العام الى نحو خمسة ملايين سائح وتحقق عائد زاد عن خمسة مليارات دولار مشددا حرص الوزارة على التواصل مع مختلف هذه الجهات بغية تذليل اية صعوبات تواجه القطاع وتبني اية مقترحات تسهم في دعم المنشآت السياحية من جهة تقليل الكلفة واستقطاب السياحة الخارجية مثمنا خطوة الشركة العربية للسياحة لافتتاح مكتب اقليمي لها في الاردن والذي من شانه ان يسهم في زيادة اعداد السياح القادمين من دول اوروبا الشرقية .

كما تحدث الدكتور حازم قشوع مثمنا جهود الشركة في خدمة قطاع السياحة في الاردن .

وقال انه يتحدث عن تجربة مباشرة حيث اطلع على نشاطاتها وجهودها والتي يتصدرها الترويج للسياحة في الاردن لدى عدد من دول اوروبا الشرقية وهي شركة رائدة يقوم على ادارتها مجموعة من الشباب الاردنيين مؤملا في خطوتها الجديدة لفتح مكتب اقليمي في العاصمة عمان ان تسهيل عمل شركات السياحة في الاردن لاستقطاب المزيد من السياح الاجانب .

وكان رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسياحة محمد الحراحشة قد تحدث في بداية الحفل مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية عمل كافة الجهات بروح الفريق الواحد دعما للسياحة في الاردن .

وقال  إن الشركة العربية للسياحة والسفر والدراسة في جورجيا ومن خلال فروعها المنتشرة على مستوى العالم وضعت من أولى أولوياتها الترويج السياحي للمملكة لرفد الاقتصاد الوطني بالسياحة القادمة

وقال ان المكنوز السياحي الذي تشتهر به الاردن متنوع وتنفرد في بعضها ما يوجب زيادة الجهود المبذولة والذي سيعود بمردود اقتصادي كبير لافتا الى حملات الترويج التي قامت بها الشركة في عدد من دول اوروبا الى جانب نشاطاتها الاخرى في تنظيم الرحلات السياحية للاردنيين بخدمات جيدة واسعار منافسة وكذلك في تسهيل ومساعدة الطلبة الارديين الراغبين بالدراسة في الجامعات .

واضاف إن الأردن وبما يمتاز به من أمن وأمان يستحق الكثير الكثير في مجال السياحة الوافدة حيث يتمتع الأردن بالعديد من المناخات التي تميزه عن العديد من الدول التي تستقطب دخلا قوميا من السياحة الوافدة .

وزاد موضحا ان الشركة العربية للسياحة والسفر ارتأت العمل من أجل خدمة الوطن على هذا الصعيد الهام ، نظرا لمكانة الاردن العالمية  والتاريخية اضافة للمكانة الخاصة للبتراء  وانفراده بالعديد من المواقع التاريخية والطبيعية الأخرى مشددا على اهمية الترويج للمغطس لتشجيع الحج المسيحي اليه .

وقال نعمل بهدود متواصلة بالترويج لجميع هذه المقدرات السياحية الأردنية بشكل يليق بالأردن وتاريخة الكبير .

ولفت الحراحشة الى ان خطة الشركة لعام 2020 ستبدا بفتح المكتب الاقليمي والذي سيقدم العديد من الخدمات لشركات السياحة في الاردن الى جانب العمل مع الجهات الرسيمة في تنفذ الخطط والبرامج الداعمة للقطاع السياحي .

وشهد اللقاء مداخلات لوكلاء شركات سياحية واعلامين تركزت في مجملها على اهمية التنسبق والتعاون بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع السياحة الذي اعتبروها قطاعا واعدا .

وفي ختام الاحتفال قام أمين عام الوزارة الدكتور حدادين بتسليم درع الشركة على عدد من الشخصيات والشركات تقديرا لجهودهم في خدمة قطاع السياحة في الاردن .

IMG 4263 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4296 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4337 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4341 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4349 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4378 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4389 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4415 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4431 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4489 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4500 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4531 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4542 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4595 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4626 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4656 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4667 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4681 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4261 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4290 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4332 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4340 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4344 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4370 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4381 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4407 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4425 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4487 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4498 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4530 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4533 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4591 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4620 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4662 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4674 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4689 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4253 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4277 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4317 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4339 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4342 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4360 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4379 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4419 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4433 1 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4484 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4496 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4529 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4532 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4576 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4601 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4644 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4660 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4668 - صراحة نيوز - SarahaNewsIMG 4683 - صراحة نيوز - SarahaNews
 













تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق