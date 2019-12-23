بالصور .. حفل استقبال الشركة العربية للسياحة

قدر خبراء ومختصون في الشأن السياحي ما حققه قطاع السياحة في الأردن من نمو خلال العام الحالي بفضل الخطط والبرامج التي نفذتها وزارة السياحة وانفتاحها على مختلف الجهات ذات الصلة ما اسهم في رفع عائدات الدخل السياحي حتى الان من السنة بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي اقامته الشركة العربية للسياحة والدراسة في جورجيا وحضره مندوبا عن وزيرة السياحة أمينها العام الدكتور عماد حجازين وامين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع وممثلين عن عدد من الهيئات والشركات السياحية ووسائل الاعلام .

وفي مداخلة له أكد أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين اهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الإختصاص للنهوض بالقطاع السياحي وان القطاع يعد ركيزة من ركائز الإنتاج القومي ومجالا استثماريا باعتباره نشاطا إنتاجيا تنمويا

وقال ان الاردن شهدا نموا متزايدا في اعداد السياح والذي وصل هذا العام الى نحو خمسة ملايين سائح وتحقق عائد زاد عن خمسة مليارات دولار مشددا حرص الوزارة على التواصل مع مختلف هذه الجهات بغية تذليل اية صعوبات تواجه القطاع وتبني اية مقترحات تسهم في دعم المنشآت السياحية من جهة تقليل الكلفة واستقطاب السياحة الخارجية مثمنا خطوة الشركة العربية للسياحة لافتتاح مكتب اقليمي لها في الاردن والذي من شانه ان يسهم في زيادة اعداد السياح القادمين من دول اوروبا الشرقية .

كما تحدث الدكتور حازم قشوع مثمنا جهود الشركة في خدمة قطاع السياحة في الاردن .

وقال انه يتحدث عن تجربة مباشرة حيث اطلع على نشاطاتها وجهودها والتي يتصدرها الترويج للسياحة في الاردن لدى عدد من دول اوروبا الشرقية وهي شركة رائدة يقوم على ادارتها مجموعة من الشباب الاردنيين مؤملا في خطوتها الجديدة لفتح مكتب اقليمي في العاصمة عمان ان تسهيل عمل شركات السياحة في الاردن لاستقطاب المزيد من السياح الاجانب .

وكان رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسياحة محمد الحراحشة قد تحدث في بداية الحفل مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية عمل كافة الجهات بروح الفريق الواحد دعما للسياحة في الاردن .

وقال إن الشركة العربية للسياحة والسفر والدراسة في جورجيا ومن خلال فروعها المنتشرة على مستوى العالم وضعت من أولى أولوياتها الترويج السياحي للمملكة لرفد الاقتصاد الوطني بالسياحة القادمة

وقال ان المكنوز السياحي الذي تشتهر به الاردن متنوع وتنفرد في بعضها ما يوجب زيادة الجهود المبذولة والذي سيعود بمردود اقتصادي كبير لافتا الى حملات الترويج التي قامت بها الشركة في عدد من دول اوروبا الى جانب نشاطاتها الاخرى في تنظيم الرحلات السياحية للاردنيين بخدمات جيدة واسعار منافسة وكذلك في تسهيل ومساعدة الطلبة الارديين الراغبين بالدراسة في الجامعات .

واضاف إن الأردن وبما يمتاز به من أمن وأمان يستحق الكثير الكثير في مجال السياحة الوافدة حيث يتمتع الأردن بالعديد من المناخات التي تميزه عن العديد من الدول التي تستقطب دخلا قوميا من السياحة الوافدة .

وزاد موضحا ان الشركة العربية للسياحة والسفر ارتأت العمل من أجل خدمة الوطن على هذا الصعيد الهام ، نظرا لمكانة الاردن العالمية والتاريخية اضافة للمكانة الخاصة للبتراء وانفراده بالعديد من المواقع التاريخية والطبيعية الأخرى مشددا على اهمية الترويج للمغطس لتشجيع الحج المسيحي اليه .

وقال نعمل بهدود متواصلة بالترويج لجميع هذه المقدرات السياحية الأردنية بشكل يليق بالأردن وتاريخة الكبير .

ولفت الحراحشة الى ان خطة الشركة لعام 2020 ستبدا بفتح المكتب الاقليمي والذي سيقدم العديد من الخدمات لشركات السياحة في الاردن الى جانب العمل مع الجهات الرسيمة في تنفذ الخطط والبرامج الداعمة للقطاع السياحي .

وشهد اللقاء مداخلات لوكلاء شركات سياحية واعلامين تركزت في مجملها على اهمية التنسبق والتعاون بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع السياحة الذي اعتبروها قطاعا واعدا .

وفي ختام الاحتفال قام أمين عام الوزارة الدكتور حدادين بتسليم درع الشركة على عدد من الشخصيات والشركات تقديرا لجهودهم في خدمة قطاع السياحة في الاردن .