الصرايرة: البوتاس تنشئ 3 مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة في المفرق وجرش وعجلون

وطنا اليوم-عمان:ضمن إطار برامج المسؤولية الإجتماعية الخاصة بشركة البوتاس العربية، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة إن مجلس إدارة الشركة وافق على قرار يتضمن إنشاء ثلاثة مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من محافظات المفرق وجرش وعجلون حيث تم تخصيص مبلغ (750) ألف دينار لإنشاء كل مركز.

هذا وقد تبرع الدكتور ياسين الحسبان بقطعة أرض بمساحة (2) دونم بجانب مستشفى النسائية والأطفال في محافظة المفرق، حيث سيتم استخدامها لبناء أحد مراكز الإحتياجات الخاصة التي سيتم تمويل إنشاؤها من قبل شركة البوتاس العربية.

وستقوم هذه المراكز بالسعي لتوفير أفضل الخدمات لأبناء محافظات المفرق وجرش وعجلون عبر توفير خدمات متعددة لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال وزارة التنمية الإجتماعية، حيث ستقوم الوزارة بإستلام هذه المراكز وإدارتها عند الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز.