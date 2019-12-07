شركة الشرق العربي للتامن تحذر من استخدام محتوى رسائل الكتروتية ** المسؤولية القانونية **

وطنا اليوم-إن الشخص المقصود برسالة البريد إلكتروني هو المستلم الوارد اسمه فقط .قد تحتوي هذه الرسالة معلومات سرية أو محمية . إذا لم تكن أنت المستلم المقصود من هذا البريد الإلكتروني يتوجب عليك أن لا تنسخه أو تستخدمه لأي غرض كان، ولا تكشف عن محتوياته إلى أي شخص. يجب عليك الاتصال بشركة gig- Jordan الشرق العربي للتأمين كما هو موضح أعلاه حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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إذا لم تكن المتلقي المقصود هنا فأنه يمنع منعا باتا نشر أو توزيع أو نسخ هذه المعلومات أومرفقاتها.

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