الرئيسية | بنوك وشركات الشركة العربية للسياحة والسفر تفتتح مكتبا اقليميا في عمان

وطنا اليوم-عمان: تقيم الشركة العربية للسياحة والسفر والدراسة ومقرها الرئيسي جورجيا حفل استقبال مساء يوم الأحد المقبل في عمان بمناسبة قرب افتتاح مكتبها الأقليمي في العاصمة الاردنية وفق ما اكده رئيس مجلس ادارتها محمد الحراحشة . وقال الحراحشة ان ادارة الشركة التي نجحت في فتح عدة فروع لها في عدد من الدول الأوروبية تحرص على تقوية وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الرسمية والشركات السياحية في الأردن ودعم السياحة الوطنية من خلال الحملات التي تنفذها الشركة للترويج للمواقع السياحية العديدة والمميزة في الاردن وتسعى الى عقد شراكات مع مختلف الجهات للترويج لهذه المواقع حيث تُعد المملكة الاردنية الهاشمية وجهة سياحية بامتياز ما يوجب تعزيز التنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات ذات العلاقة والصلة لوضع الخطط والبرامج لجذب المزيد من السياح . ولفت الحراحشة الى ان ادارة الشركة وجهت الدعوات الى كافة الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة المعنية بالقطاع السياحي لحضور حفل الاستقبال وسيتم تكريم العديد من الجهات تقديرا لجهودها في ترويج الاردن سياحيا مؤملا ان يتم افتتاح المكتب الأقليمي للشركة خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل 2020 .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر