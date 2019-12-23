الرئيسية | بنوك وشركات مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال تطلق دورتها الحادية عشر

وطنا اليوم-عمان:أعلن جاليري بنك القاهرة عمان عن اطلاق الدورة الحادية عشر لمسابقة رسوم الأطفال السنوية وبالتعاون مع فبريانو الاردن

وبحسب شروط المسابقة فهي مفتوحة لكافة الطلاب في المملكة وفق الشروط وعلى رأسها موضوعات المسابقة وهي؛ البيئة التي يعيش فيها الطالب، والاعتزاز بالوطن والهوية، والحياة اليومية، القدس في عيون أطفالنا، كما وجاءت من ضمن الشروط؛ المواد والخامات؛ على أن تكون من الألوان المائية والخشبية والزيتية، والجرافيك وفن البوستر، خامات فنية مختلفة.

ويسمح للطلبة من سن 5-16 سنة بالمشاركة، أما الحجم الأقصى للأعمال الفنية المشاركة 50x70 ، يمكن للطالب تقديم دفتر فبريانو للحصول على جائزة الدفتر المتميز ولا تقبل أعمال النحت والمجسمات، ويكتب خلف العمل، الاسم والعمر والمدرسة ورقم التلفون بشكل واضح، ولا يجوز الكتابة على سطح اللوحة أي من هذه المعلومات، ولا تقبل الأعمال الملفوفة على شكل رول، على أن تكون اللوحات مرسومة على ورق فبريانو، والأعمال المشاركة في المسابقة غير مستردة.

ويمكن تسليم المشاركات في المسابقة إلى أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في محافظات المملكة او آخر موعد لاستلام الأعمال الفنية هو 15/4/2020 في مبنى الإدارة العامة – بنك القاهرة عمان -غاليري بنك القاهرة عمان – وادي صقره – بناية زاره .

ويذكر أن الفئات العمرية المشاركة هي؛ الفئة الأولى من 5-7 سنوات، والثانية من 8-10 سنوات، والثالثة من 11-13 سنة والرابعة من 14-16 سنة ولكل فئة عمرية 5 جوائز بحيث يصبح عدد الجوائز المالية لكافة الفئات 20 جائزة، الجائزة الأولى حساب توفير بقيمة 500 دينار، والثانية حساب توفير بقيمة 400 دينار، والثالثة حساب توفير بقيمة 300 دينار، والجائزة الرابعة والخامسة حساب توفير بقيمة 200 دينار، وجائزة خاصة مقدمة من فبريانو وهي عبارة عن منحة مدرسية بقيمة 1000 دينار للفائز الذي تختاره لجنة التحكيم من بين الفائزين الخمسة الأوائل لكل الفئات العمرية

واستحدثت ادارة المسابقة جائزة مالية بقيمة 500 دينار للمعلم المتميز مقدمة من فبريانو العالمية.

وجائزة دفتر فبريانو المتميز وقيمتها 1000 دينار .و جائزة المعلم المشرف على دفتر فبريانو الفائز وقيمتها 500 دينار ، وشهادة تقدير للفائزين من الأول - الخامس من كل فئة عمرية، وشهادة تقدير للطلاب المعروضة أعمالهم في المعرض وعددهم 80، وشهادة تقدير للمدارس المشاركة في المعرض، وهدية خاصة لأبرز المشاركات وعددها 80 مشاركة مقدمة من بنك القاهرة عمان وفبريانو.

ويقوم بنك القاهرة عمان الجهة المنظمة للمسابقة بطباعة كتاب يتضمن الأعمال الفنية الفائزة وأبرز المشاركات الفنية وعددها 80، بغض النظر عن الفوز أو عدمه في المسابقة.

كما ويقيم بنك القاهرة عمان وفبريانو احتفالا خاصا لتوزيع الجوائز في غاليري بنك القاهرة عمان الذي سيعرض الأعمال الفنية الفائزة إلى جانب أبرز المشاركات الفنية.

ويذكر أن لجنة التحكيم تتكون من خمسة أعضاء من المختصين بفن الطفل والفنون التشكيلية.

يشار الى ان مسابقة بنك القاهرة عمان للأطفال فضاء فني للكشف عن فناني المستقبل. ويقدم بنك القاهرة عمان الدورة السادسة للمسابقة، هدية من البنك لأطفال الأردن، ليعبروا عن أنفسهم اتجاه المحيط، فهم يعكسون بأعمالهم الفنية، فهمهم وتصورهم لنا، وبحثهم عن الإجابات لأسئلة الحياة والطبيعة.

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