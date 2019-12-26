وطنا اليوم-أعلن البنك العربي عن بدء تنفيذ مبادرة "لمسة دفا" بالتعاون مع تكية أم علي وللسنة الثامنة على التوالي و التي سيتم من خلالها توزيع 1400 بطانية على الأسر المنتفعة من تكية أم علي في مناطق جيوب الفقر في المملكة وتحديداً في كل من محافظة العاصمة والزرقاء والبلقاء والمفرق والعقبة خلال موسم الشتاء الحالي.





وتهدف الحملة التي يشارك في تنفيذها موظفون من البنك العربي وكادر تكية أم علي إلى تخفيف العبء عن تلك الأسر ومساعدتهم في تحمل مصاعب فصل الشتاء.





وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد طارق الحاج حسن، نائب رئيس أول مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "نعتز بتجديد تعاوننا مع تكية أم علي للسنة الثامنة على التوالي ونثمن الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به في مكافحة الفقر ورفد فئات المجتمع المحتاجة وتوفير سبل العيش الكريم لها." وأضاف : "تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها البنك العربي للمساهمة في العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم وتنمية المجتمع المحلي لاسيما على صعيد دعم جيوب الفقر في المملكة والمساعدة في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر العفيفة".

من جانبه، عبّر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، عن اعتزاز تكية أم علي بالعمل مع البنك العربي والذي يعد من البنوك الرائدة في السوق المصرفي الأردني وله إسهامات مميزة في تحقيق التنمية المجتمعية.

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع البنك العربي وضمن مبادرة "لمسة دفا" تمكنا خلال الأعوام الثمانية الماضية من إسعاد أسر تكية أم علي والتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وهذا ما هو إلا دليل على إيمانهم المطلق برؤيتنا المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع."

ولفت بلقر إلى أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية لهم شهرياً وعلى مدار العام.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي تضم الصرافات الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.