شركة gig-Jordan تشارك في المؤتمر الإقليمي الثالث لصحة اليافعين

وطنا اليوم-عمان:شاركت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig-Jordan) كأحد الرعاة الرسميين للمؤتمر الإقليمي الثالث لصحة اليافعين..."استثمار لصحة اليافعين" والمنعقد حاليا في عمان، والذي بدأ يوم أمس الخميس 12/12/2019 ويستمر حتى 14/12/2019 والذي تم تنظيمه من قبل الجمعية الملكية للتوعية الصحية (RHAS) وبالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تبادل الخبرات حول الجوانب المتعلقة بصحة اليافعين من أجل تهيئة بيئة صحية واجتماعية سليمة لهم.

هذا وقد رعى المؤتمر معالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر فعالية افتتاح المؤتمر، كما وحضر في افتتاح المؤتمر ممثلا عن شركة gig-Jordan السيد سليمان دنديس / مدير تنفيذي – دارة التأمين الطبي، رنا الرمحي / دائرة التسويق، كريم منصور وهاني قابوق / دائرة البيع باتجزئة.

وقد تم تسليم السيد سليمان درع تكريمي تقديرا لمساهمة الشركة في في دعم المؤتمر.



