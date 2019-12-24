شركة هيونداي تقدم عرضا خاصا بمناسبة نهاية العام

وطنا اليوم-بمناسبة قرب نهاية العام، أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات المالية لشراء سيارات هيونداي سوناتا هايبرد و ايونك هايبرد و كونا و كريتا و النترا و اكسنت وجراند i10 وتوسان.

ويشمل العرض الجديد إمكانية شراء السيارة الجديدة بدفعة أولى 20% عالهوية فقط والتقسيط لمدة تصل إلى ثمان سنوات بالتعاون مع بنك القاهرة عمان .

تعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس في مؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:" يسرنا تقديم هذا العرض الخاص والذي يأتي بمناسبة نهاية العام، والذي ارتأينا من خلاله توفير خيار ميسر لزبائننا الكرام لتمويل تقسيط سيارات هيونداي المتنوعة والتي تعتبر الأكثر شعبية في الاسواق الاردنية، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية شراء السيارات لعملائنا الكرام وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجاتهم وقدراتهم".

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية العام الحالي، ومشاهدة مجموعة سيارات هيونداي المتنوعة، مراجعة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله و صالة عرض الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.