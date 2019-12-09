مذكرة تفاهم بين الضمان وجمعية متقاعدي الملكية الأردنية

وطنا اليوم-عمان:وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية متقاعدي الملكية الأردنية مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل بهدف التسهيل على العاملين ومتقاعدي الملكية الأردنية.

ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام حازم رحاحلة، ورئيس الجمعية إبراهيم غرير.

وتقتضي مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين على قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي باقتطاع نسبة محددة من رواتب المتقاعدين والعاملين لدى الملكية الأردنية المنتسبين للجمعية، وتحويلها إلى حساب جمعية متقاعدي الملكية الأردنية، وذلك بناء على الكتاب الموجه منها للمؤسسة والمقترن بموافقة المشترك الخطية على عملية الاقتطاع.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة قال في بيان صحفي الاثنين، إن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة مع الشركاء الخارجيين؛ بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها بهدف نشر الوعي والمعرفة بالضمان الاجتماعي وتشريعاته ودوره المجتمعي.

وأكد الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع المؤسسات الوطنية، مؤكداً بأن المؤسسة تمد يد التعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية المختلفة فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل، ومواكبة التطور والحداثة.

رئيس جمعية متقاعدي الملكية الأردنية إبراهيم غرير بين أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين والعاملين في الملكية الأردنية، كما أنها ستوفر عملية ضبط لأعداد المشتركين بالجمعية، وتسديد اشتراكاتهم.







