منصّة زين للإبداع تستضيف حفل ستارتب جرايند الأردن “Startup Grind Jordan”

وطنا اليوم-عمّان - استضافت منصّة زين للإبداع (ZINC)، في فرعها الرئيسي الكائن في مجمّع الملك الحسين للأعمال، حفل ستارتب جرايند الأردن “Startup Grind Jordan”؛ الذي أقيم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة؛ المهندس مثنّى غرايبة، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، بهدف التشبيك بين رياديي الأعمال، وأصحاب الشركات، والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى تكريم شركتي "موضوع" وأُريد “Ureed.com”، كأفضل شركتين ناشئتين في العام 2019.

وكُرِّمت شركة "موضوع" عن مشروع "سلمى"، الذي يعد واحداً من مبادرات ومشاريع الشركة، وهو عبارة عن أوّل مساعد إلكتروني ناطق باللغة العربية، ومبني على الذكاء الاصطناعي، وتعد شركة أُريد “Ureed.com” منصّة تساعد على الربط بين العملاء والخبراء في مجال الكتابة والترجمة.

وجاءت استضافة منصة زين للإبداع (ZINC) للحفل، في إطار دعمها المتواصل للرياديين والمشاريع الناشئة في الأردن، وحرصها الدائم على احتضان أفكار الشباب المبدع واستثمار قدراتهم، وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها وتستضيفها المنصة باستمرار، كبرنامج "زين المبادرة" الذي يهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تبني الأفكار الريادية والشركات الناشئة وتقديم الدعم لها لضمان نموّها وديمومتها، حيث قاربت المنصّة على اختتام النسخة الرابعة من البرنامج.

وحضر الحفل مجموعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، والرياديين، وأصحاب الشركات الناشئة، ورجال الأعمال، والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث تواصلوا فيما بينهم وتبادلوا الخبرات، ونقلوا تجربتهم، وسط أجواء امتلأت بالطاقة الإيجابية المحفّزة على الاستمرارية والإبداع، ووجّه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة كلمته للحضور، التي أعرب خلالها عن سعادته الكبيرة بما وصل إليه قطاع ريادة الأعمال في الأردن اليوم، كما أعلن عن مجموعة من البرامج التي ستعمل عليها الوزارة خلال العام القادم، والتي ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة ريادة الأعمال والعمالة الأردنية.