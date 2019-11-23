الصرايره يرعى حفل وضع حجر الاساس لمشروعين كبيرين من مشاريع البوتاس

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربيه جمال الصرايره اليوم حفل وضع حجر الاساس لمشروع مبنى الاداره الجديد ومركز التدريب والبحث والتطوير ومشروع ادارة تخزين ومناوله وتعبئة البوتاس والذي اقيم في مصانع الشركه في غور الصافي بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور ومحافظ الكرك جمال الفايز ونواب الكرك والمدراء التنفيذيين واعضاء مجلس الاداره وعدد من الفعاليات الرسميه والشعبيه.

واكد الصرايره في كلمه القاها على ان الشركه تتقدم بثبات في مجال انتاج البوتاس وتسويقه وتحقيق النتائج الماليه الملائمه في ظل الاوضاع الاقتصاديه العالميه جيث حققت الشركه صافي ارباح حتى الربع الثالث من هذا العام يصل الى 121 مليون دينار مقارنه مع نفس الفتره من العام الماضي التي بلغت 89 مليون دينار.

واشار الصرايره الى ان الشركه تسير في مجال التوسع في الانتاج حيث انه من المتوقع ان يرتفع انتاجها بمقدار 140000 طن من البوتاس عند استكمال العمل على السد رقم 19 فيها .

واكد الصرايره على ان المشروعين الذي تم تدشينهما من شأنهما زيادة الانتاجيه في الشركه والارتقاء بتنافسيتها مضيفا الى ان الشركه تدرس التوسع في مناطق اخرى داخل منطقة الامتياز وخارجها مثل غور فيفا.

وقال الصرايره اننا نجتمع اليوم لنواصل هذه المسيره ونحمل على عاتقنا ما حققه اسلافنا في هذه الشركه من نجاحات للسير بها نحو المستقبل وضمن خطط علميه مدروسه وضعتها الاداره الحاليه املين من الله ان يعيننا على تنفيذها بنجاح من اجل ضمان استمرارية اعمال الشركه بشكل كفؤ وناجح وفعال.

وبين الصرايره ان هذا المشروع الاول يأتي ضمن سعي الاداره التنفيذيه للشركه لضمان تواجد جميع القوى العامله لديها بالقرب من عمليات الانتاج لزيادة فعالية اداء الاعمال والقدره على معالجة المشاكل والتحديات بالقرب من الحدث،اما المشروع الثاني وهو بناء مستودعات وانظمة تعبئه وتغليف جديده جاء ناج لتحاليل عميقه للاسواق العالميه قامت ادارة السشركه بالعمل عليها واستطلعت من مخرجاتها وجوب رفع الميزه التنافسيه لشركة البوتاس مقارنه بالمنتجين الكبار للبوتاس على مستوى العالم وبالتالي القدره على المنافسه واخذ حصه من السوق وهو ما يضمن استمرار ديمومة اعمال الشركه ونجاحها.

من جانبه قال الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربيه ان لكل مشروع دلالات فالمشروع الاول تنتقل الاداره العليا بعد الانتهاء منه الى محافظة الكرك وعلى وجهة التحديد الى مواقع الشركه في غور الصافي وهنا يتبدى بشكل واضح ان العقل الاداري للشركه يدرك ان الامر الطبيعي هو ان تكون الاداره العليا قريبه من مرافق الانتاج وجسم الانتاج الرئيسي حتى تتمكن من العمل عن كثب لرفع الانتاجيه والتمازج مع العاملينفي الانتاج وهم العامود الفقري للشركه واساس نجاحها والارتقاء بانتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على المنافسه في اسواق الاسمده العالميه.

واما فيما يتعلق في المشروع الثاني فقد اكد الدكتور النسور انه كان مقتضى من مقتضيات رفع مستويات الانتاجيه في الشركه مضيفا الى انه ما عاد الزم يسمح او تتيح الظروف تراخ في العمل على تحسين قدراتنا العملياتيه لنكون في المقدمه حتى نحافظ على تنافسية الشركه وقدرتها على المنافسه.

واشار النسور الى ان مشروع اقامة مرافق التعبئه والتخزين والمناوله يأتي في سياق رفع مستوى الانتاجيه الى اقصى درجات ممكنه في ظل اسواق عالميه للأسمده غير مستقره نتيجة الاوضاع الاقتصاديه الدوليه السائده حيث يزداد العرض ويتراجع الطلب وتتذبذب الاسعار.

وبين النسور ان الشركه انهت استراتيجيه طموحه تقوم على ثلاث محاور وهي تعزيز البنيه التحتيه من مصانع وسدود وملاحات،وتنويع المنتجات والتركيز على الاسمده المتخصصه ،وترسيخ العمليات الانتاجيه التي تعتمد على الحوسبه والاتمته والاستفاده من مناهج الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع ان تنعكس المشاريع والمبادرات الاستراتيجيه والتكتيكيه عند تنفيذها بشكل ايجابي على الاداء الكلي للشركه.







