الرئيسية | بنوك وشركات ميديكسا تدخل عصر خدمات التأمين الصحي المتطورة

وطنا اليوم-العقبة - أطلقت شركة (ميدكسا) الاردنية خدماتها العالمية المتطورة في مجال التأمين الصحي في مدينة العقبة كأول تحول رقمي Digital Transformation من نوعه في المنطقة .

وفي حفل الاطلاق الذي رعاه مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي أكد مدير عام الشركة الدكتور نذير الباتع ان خدمات الشركة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربيه والعالم بهدف احداث التحول الرقمي في خدمات التأمين الصحي حيث زاوجت (ميديكسا) ما بين الادوات والتطبيقات والأنظمة من جهة والكفاءات البشرية وآليات العمل من جهة اخرى لإحداث تحول نوعي في خدمات التأمين الصحي تنعكس بشكل ايجابي على المؤمن من حيث سهوله حصوله على البطاقة الالكترونية وسرعة حصوله على خدمات المعالجة الإلكترونية في عيادة الطبيب واستلامه الأدوية المغطاة تأمينياً من الصيدلية وحصوله على موافقات الاجراءات الطبية او دخول المستشفى بوقت قياسي .

وقال الباتع ان الخدمات الجديدة ستنعكس على مقدم الخدمة الطبية من حيث الغاء دوره كمدخل بيانات واستبدال هذا الدور بإستخدامه لتطبيقات موبايل لثوانٍ معدوده وكذلك من حيث امكانية سداد مستحقاته المالية بشكل فوري ووقف الرفوضات المالية عنه اضافة الى انعكاسها على الشركات المتحملة للنفقات من حيث ضبط نفقاتها نتيجة تطبيق تكنولوجيا البصمة وضمان تطبيق شروط وتعليمات عقود وانظمة التأمين الصحي خلال تقديم الخدمة للمريض المؤمن.

وبين الباتع ان الشركة التي تم تاسيسها قبل 20 عام نجحت بالانتشار على المستوى العالمي وفي ثلاثة قارات ولديها خطط للانتشار اكثر في العامين القادمين في 4 دول في الساحل الغربي لقارة افريقيا واوروبا لافتا ان لدى الشركة زهاء ربع مليون مؤمن على المستوى العالمي و حوالي 50 الف مؤمن على المستوى المحلي .

بدوره أشاد ماضي الذي رعى الاحتفال مندوبا عن رئيس السلطة المهندس نايف بخيت بجهود الشركة وتوفير خدمات صحية للمواطنين بشكل علمي ومنظم وفي وقت قياسي مؤكدا دعم سلطة العقبة لمثل هذه الجهود التي تصب في المصلحة العامة للمواطنين وتهيء لهم خدمات بمواصفات عالمية .













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