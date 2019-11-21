الرئيسية | بنوك وشركات الفناطسة يهنئ البوتاس بجائزة الميدالية الذهبية

وطنا اليوم-عمان:بعث النائب خالد الفناطسة بأسمه وبأسم كافة اعضاء النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية بتهنئة بمناسبة حصول شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الادارة معالي المهندس جمال الصرايرة على جائزة الميدالية الذهبية في مجال التميز الصناعي من الاتحاد العالمي للأسمدة - فرنسا . وفيما يلي النص الكامل لكتاب التهنئة













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