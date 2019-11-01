تعاون بين البنك العربي ومؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج الأمن السيبراني لطلبة الجامعات

وطنا اليوم-عمان:وقّع البنك العربي ومؤسّسة إنجاز مؤخراً اتفاقيّة تعاون مشترك لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بالأمن السيبراني وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه من قبل مؤسّسة إنجاز لطلبة الجامعات.

ويهدف البرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال العام الدراسي الجامعي 2019 - 2020 في خمس جامعات أردنية إلى تمكين الطّلبة في تلك الجامعات من التعرف على التقنيات والأساليب التي تُسهم في الحفاظ على مستوى جيد من الأمان والسّلامة السيبرانيّة، وضمان حماية البيانات من السرقة أو تلفها عند نقلها أو تخزينها أو مشاركتها، بالإضافة إلى الحفاظ على سريّة المعلومات واحترام الخصوصيّة الشخصيّة للمستخدمين، وتوعية الطّلبة بكيفيّة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإنترنت الأشياء، وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وأساسيّات التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال الأنشطة التفاعليّة التي توظف أدوات التّعليم الإلكتروني.

وفي تعليقه على هذه المبادرة أكد المدير التّنفيذي لإنجاز للتعليم في مؤسّسة إنجاز مهند الجرّاح على حسن التعاون الذي يجمع البنك العربي ومؤسّسة إنجاز مبيناً أنه يأتي ضمن الحاجة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها العصر في مجال حماية المعلومات الرقميّة والإسهام في تقليل الفجوة المعرفيّة لدى الطّلبة في هذا المجال.

ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار حرص البنك المتواصل على دعم قطاع الشباب وبناء قدراتهم ورفدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مما يعزز من فرصهم المستقبلية وقدرتهم على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم بشكل مضطرد.