زين راعي الاتصالات الحصري لمنتدى “iSouthJo2019”

وطنا اليوم-قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لمنتدى iSouthJo2019، الذي نظّمته جمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتصالات"إنتاج" تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظّمة؛ رئيس الجمعية العلمية الملكية، والذيأقيم بهدف تعزيز الابتكار والإبداع والريادة وتوفير فرص العمل، ودعم الشباب الموهوبين وأصحاب المشاريع الريادية والناشئة في محافظات جنوب المملكة.

وجاءت رعاية زين للمنتدى – الذي يعتبر الأول من نوعه في محافظات الجنوب - في إطار حرصها الدائم على تنمية المحافظات وتمكين الشباب في مختلف أنحاء المملكة، وانطلاقاً من دورها في دعم ريادة الأعمال في الأردن وتنفيذها لعدة برامج لتمكينومساعدة الشباب على إنشاء مشاريعهم الريادية وتوفير فرص العمل من خلال منصّتها للإبداع (ZINC).

كما تأتي رعاية زين للمنتدى، استكمالاً لدعمها للشباب في محافظات جنوب المملكة، من خلال برامج ومشاريع مستدامة، حيث كانت الشركة قد افتتحت فرعاً لمنصتها للإبداع (ZINC) في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك لدعم الشباب وقطاع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة محفّزة لطلبة الجامعة وشباب الجنوب، بالإضافة إلى إنشاء مركز اتصال لخدمات المشتركين في محافظة الطفيلة، والذي وفّرت من خلاله 13 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما تعتزم حالياً افتتاح مركز مماثل في محافظة معان، وقامت بافتتاح مركز للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في محافظة الطفيلة في عام 2012، يتخرج منه سنوياً ما يقارب 40-60 طالباً، وافتتحت في العام 2017 مركزاً آخر للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في محافظة الكرك يتخرج منه 36-48 طالباً سنوياً، وفي إطار تعاونها مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قامت بدعم مركزاً يختص بصناعة الأفلام الأردنية لخدمة الشباب الأقل حظاً في محافظة العقبة، يتخرّج منه ما يقارب الـ90 طالباًسنوياً.

وانطلقت فعاليات المنتدىيوم الأربعاء 13 تشرين الثاني، في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في محافظة معان، حيث استهدفطلّاب الجامعات والخريجين وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات الجنوب، والرياديين والمبدعين، والقياديين في المجالات التكنولوجية من القطاعين العام والخاص، والمهتمين بدعم الإبداع والريادة.

وناقش المنتدىدعم وتعزيز منظومة وبيئة الأعمال في محافظات الجنوب، وتبادل المعرفة والمعلومات المتعلّقة بأحدث التقنيات التكنولوجية، والتعريف بالفرص المتاحة في محافظات الجنوب بهدف تنمية المجتمعات المحلية واستخدام مختلف الوسائل لخلق فرص العمل، وتشبيك المختصين والخبراء من القطاع الخاصوالجهات الداعمة من جهة وذوي العلاقة في محافظات الجنوب من جهة أخرى.