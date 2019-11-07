نجم كرة القدم الشهير مسي يسافر على متن احدى طائرات الاردنية للطيران

وطنا اليوم- استقل النجم العالمي الشهير ميسي إحدى طائرات الشركة الاردنية للطيران، هذه الخطوة من النجم العالمي أكدت بما يدع مجالا للشك السمعة التي وصلت اليها الشركة ومستوى الامان الكبير التي يتمتع به اسطولها، وكان الرئيس الافغاني قد استقل احدى طائرات الاردنية للطيران في احدى رحلاتها الى دول الخليج.

الاردنية للطيران من أبرز شركات النقل الجوي التي تحظى بالاعتمادات الدولية وهي تغطي خطوط عديدة ويعتبر مركز الصيانة التابع لها على مستوى عالي من التقدم، وقد حققت الشركة في مسيرتها انجازت كبيرة كان لجهود الكابتن محمد الخشمان أكبر الاثر بتطورها.