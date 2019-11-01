البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني للعام الرابع على التوالي

وطنا اليوم-جدّد البنك العربي مؤخراً رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني للعام الرابع على التوالي، وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك العربي وبهدف دعم آلية عمل المركز وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.

وسيقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بدعم خدمات مركز الإسعاف الجوي ونقل المصابين والمرضى جواً، من خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف بالطائرة العامودية من المناطق النائية البعيدة إلى المراكز الطبية المتخصصة لتلقي العلاجات اللازمة في الحالات الطارئة التي تستوجب مثل هذا النوع من الخدمة الطبية المتخصصة.

وفي تعليقه على هذا الدعم أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاسعاف الجوي الأردني، كابتن رامي العموش، أن دعم البنك العربي للمركز يعكس الدور المجتمعي الرائد الذي يلعبه البنك العربي على الصعيد الوطني، وأضاف: "نعتز باستمرار تعاوننا مع البنك العربي، المؤسسة المصرفية العريقة، حيث يشكل مثل هذا التعاون نموذجاً للدور الاجتماعي لمؤسساتنا الأمر الذي يس