لافارج هولسيم العالمية تصدر بيانا توضح فيه الصعوبات التي تواجهها

وطنا اليوم- مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة شركة لافارج ةالمتضمنة الاستغناء عن 200موظف في مواقعها اصدرت الشركة البيان التوضيحي التالي: تدرك مجموعة لافارج هولسيم العالمية أن عملياتها في الأردن تواجه عدة صعوبات في أعقاب ضعف النتائج المحققة خلال السنوات القليلة الماضية. ويعود هذا الضعف إلى العديد من التحديات التي تواجهها الشركة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة في عدد الموظفين، قضايا البيئة وعدم القدرة على استخدام أنواع الوقود البديلة في مصنع الفحيص.

إن قدرة لافارج هولسيم على دعم الخطط المستقبلية للشركة تعتمد بشكل كبير على مواجهة وحل الشركة لتلك التحديات. لذا قامت مجموعة لافارج هولسيم بتقديم الدعم

لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية لتخفيض الموظفين بواقع 200 موظف الذين يعملون في الثلاثة الأماكن المختلفة بالشركة.

لقد تم تبني هذا القرار بعد ست سنوات من توقف الإنتاج في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام الوقود البديل على الرغم من الحصول على كل الموافقات البيئية اللازمة مما أثر سلباً على قدرة الشركة التنافسية و توقف احدى خطي الإنتاج لديها في مصنع الرشادية في الطفيلة قبل تسع سنوات.

للإشارة فقد حاولت الإدارة المحلية بشكل كبير خلال السنوات الماضية الوصول إلى اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين في البناء، ولكن لسوء الحظ لم تكلل هذه الجهود بالنجاح.