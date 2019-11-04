ستاندد تشارترد ينظم بطولة كرة القدم لعملائه

وطنا اليوم-عمان:نظم بنك ستاندرد تشارترد للعام الثالث على التوالي بطولة كرة القدم لعملائه. وانطلقت المباريات يوم الجمعة الموافق 1 من الشهر الحالي في Amman Football Club في عمان ليوم واحد، وبمشاركة 13 فريقا بما في ذلك موظفي ستاندرد تشارترد وعدد من العملاء، لتمثل البطولة الإنعكاس للعلاقة المتّسقة بين ستاندرد تشارترد وعملائه.

وبهذه المناسبة علق السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلاً:" إن تنظيم هذه البطولة التي ينفرد بها البنك كونها تجمع بين الموظفين والعملاء تؤكد مدى اهتمام البنك بعملائه وهو ما يجعله دائما الأفضل في خدمة العملاء وتقديم كل ما هو مميز لهم سواء من حيث الخدمات والمنتجات إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي ينظمها لهم.

وأضاف: " أن البنك حريص على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تميز عملاءه وتجعلهم دائما في تواصل دائم مع البنك".

وفي نهاية البطولة، توج السيد مكحل الفرق الفائزة بالمباريات والتي اتسمت بالروح الرياضية وروح الفريق.