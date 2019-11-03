الرئيسية | بنوك وشركات فيلادلفيا تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

وطنا اليوم-عمان:استضاف قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا الجمعية الأردنية لعلم النفس ممثلة برئيسها الدكتور سمير أبو مغلي ، والمحاضر عبد الكريم أبو الخير ضمن إحتفالات الجامعة باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف 10/10 من كل عام لقاء بعنوان (الإنتحار: الأسباب والتدخلات) إنسجاماً مع العنوان الذي اختارته منظمة الصحة العالمية لهذا العام وقد استضافت كل من الدكتور سمير أبو مغلي ، والمحاضر عبد الكريم أبو الخير ، وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة لينا عاشور رئيسة قسم الارشاد النفسي بالضيفين وعرفت بهم الحضور وعن سبب اللقاء وأهميته ودلالاته لهذا العام . كما وتحدث كل من الضيفين الدكتور سمير ابو مغلي عن الجمعية الأردنية لعلم النفس وعرف بعملها وما تقدمه من نشر الوعي والوقاية من الأمراض النفسية وتقديم الرعاية الإجتماعية للمرضى وأسرهم . فيما تحدث أبو الخير عن ظاهرة الإنتحار، مبرزاً أسبابه وطرق الوقاية منه.وقد شهدت المحاضرة حضوراً مميزاً من قبل أكاديميين مهتمين وخاصة من كادر الهيئة التدريسية والطلابية في قسم الإرشاد النفسي وكلية الآداب والفنون .



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