البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية

وطنا اليوم-عمان:رعى البنك العربي مؤخراً فعاليات منتدى تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة والذي أقيم في فندق كيمبينسكي – البحر الميت، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن. وعُقد المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني وشهد حضورا واسعاً من المصرفيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

وقد سلط المنتدى الضوء على مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كسياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الإبداع والابتكار، دورالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، الممارسات الجيدة في سياسات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المنتدى في إطار التزام البنك العربي وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات المصرفية والاقتصادية الهادفة الى دعم قطاعات الأعمال الحيوية وتعزيز نموها وتطورها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعتبر من المؤسسات المصرفية الرائدة محلياً واقليمياً في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر البنك لهذا القطاع الحيوي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز الأعمال وفروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة بهدف دعم أعمال هذه الشركات وتعزيز نموها.