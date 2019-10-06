35 % ارتفاع أرباح المصفاة بـ9 أشهر

وطنا اليوم-عمان:ارتفع الربح المتحقق من أنشطة شركة مصفاة البترول الأردنية بعد خصم الضريبة بنسبة 35 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة للعام الماضي.

وسجلت أرباح الشركة الصافية- وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة- بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 32.9 مليون دينار، مقارنة مع 24.4 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، فقد توزع صافي ربح الشركة خلال 9 شهور على نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بواقع 12.2 مليون دينار، و5.4 مليون دينار من صناعة الزيوت المعدنية و15 مليون دينار من تسويق المنتجات البترولية.

وبالنسبة للمبيعات، فقد سجل صافي المبيعات من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 414 مليون دينار و19 مليون دينار مبيعات مصنع الزيوت و1.1 مليار دينار مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين ان الشركة قامت خلال النصف الأول من الشهر الجاري بسحب مبلغ 455.5 مليون دينار من البنوك وذلك ضمن الترتيبات التي تمت مع الحكومة لتسديد هذا المبلغ كجزء من رصيد المديونية المستحقة على الحكومة لصالح المصفاة.

وفي تعليقة على الأرباح، شدد على ان الشركة ضمن استراتيجيتها وخططها حققت نسبة جيدة من الأرباح، معتبراً ان هذه الأرباح تعزز من المركز المالي للشركة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس العلاوين ان الشركة تسير بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع التوسعة الرابعة، حيث خطت خطوات متقدمة لتنفيذ المشروع.