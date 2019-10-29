الجغبير: دور ريادي لشركة البوتاس بدعم الخزينة واستحداث الوظائف ودعم المجتمعات المحلية

وطنا اليوم-عمان- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان شركة البوتاس العربية صرح صناعي أردني مميز يساهم في تعزيز وجود الأردن على خارطة الصناعات الاستخراجية في العالم.

واستغرب المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، من الإشاعات التي تحاول التأثير على سير عمل الشركة والنيل من نجاحاتها، معتبر ان الإدارة التنفيذية للشركة تنتهج نهج الشفافية منذ سنوات، إذ ان هذا النهج لم يعجب الكثير من الجهات التي حاولت تشويه صورتها بشكل كبير، لاسيما وأن الشركة تقوم سنويا بتوريد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

واكد على أهمية دعم هذه الشركة المميزة التي لها دور كبير في اغلب المجالات من دعم للخزينة وتوظيف للأردنيين ودعم المجتمعات المحلية المحيطة في أنشطتها، داعيا لحمايتها ممن اعتبرهم يحاولون تحميلها أوزارا ليست لها وتشويه صورتها الحقيقية.

واعلن عن دعم القطاع الصناعي للشركة في كافة الأوجه، مؤكدا ان الشركة لها بصمة نجاح كبيرة لا يستطيع احد إنكارها.

ونوه الى ان الإدارة القيادية لشركة البوتاس العربية ساهمت بتنمية موظفيها على افضل مستوى من حيث التأهيل المهني وتوفير افضل الخيارات المادية والتأمين الصحي.

وشدد على أن شركة البوتاس العربية من الشركات الرائدة في مجال استخراج خامات البوتاس على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة فقط.