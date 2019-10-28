الكابتن محمد الخشمان يشكر شركةDHL لاختيارها احدى شركات الصيانة التابعة للشركة الاردنية للطيران

وطنا اليوم-عمان: وجه الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية للطيران الشكر لشركة DHL لاختيارها احدى شركات الصيانة التابعة للشركة الاردنية لطيران لصيانة طائراتها،وتتعرض الاردنية للطيران بين الحين والاخر لمحاولات التشكيك والاساءة لها من قبل بعض المنافسين الذين لا يتمتعون بالمصداقية بل يأخذون من الاشاعة اسلوب لهم لتدمير سمعة الاخر. فيما اثبتت الشركة الاردنية انها تقدم افضل الخدمات لزبائنها.

وهذا ما نشره الكابتن الخشمان على صفحته في الفيس بوك.....شكرا شركة DHL لاختياركم المهنيه لصيانة الطائرات الأردنيه احدى شركات مجموعة شركات الأردنيه للطيران لعمل صيانه لأحدى طائراتها واستبدال اذرع الهبوط والذي يعتبر صيانه عظمى على طائرة ال 767 . الله يعطيهم العافيه النشامى شباب الأردنيه للطيران والمهنيه ابدعتم وان شاءالله نرى المزيد من الأنجاز في صيانة المزيد من الطائرات الأوروبيه في مركز الصيانه المتطور للشركه المهنيه والمعتمد اوروبيا لصيانة كافة انواع الطائرات التجاريه . الله يوفقكم جميعا وربنا يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه ( واولاد الحرام) والحاسدين والمثبطين لعزائم الشباب امثالكم