الرئيسية | بنوك وشركات نك ABC الأردن ينظم حملة لتطعيم موظفي البنك ضد الانفلونزا

وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من حرص ادارة بنك ABC الاردن على سلامة وصحة موظفي البنك وايمانا بتطبيق شعار (درهم وقاية خير من قنطار علاج) فقد أطلق بنك ABC الاردن حملة تطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية لكافة موظفيه وموظفي الشركة التابعة للبنك، وذلك بالتعاون مع شركة الشرق العربي للتأمين في المبنى الرئيسي للبنك.

وتأتي هذه الحملة في إطار اهتمام البنك بصحة الموظفين وإبراز أهمية الوقاية من الأمراض والحد منها، والسعي لرفع معدلات التوعية الصحية للعاملين والمجتمع ككل بخصوص طبيعة المرض وسبل العلاج والوقاية منه، وكيفية التعامل معه عند الاصابة مع التركيز على أهمية التطعيم في خفض تكاليف العلاج، وتقليل انتشار المرض، الأمر الذي يساهم في زيادة الانتاجية وخلق بيئة عمل ملائمة وسليمة للموظف الذي يعتبر من أهم اولويات البنك.

وقد لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من موظفي البنك والشركة، واستمرت على مدار يوم كامل شملت من خلاله عددا كبيرا من الموظفين، ومن الجدير ذكره ان البنك يسعى دوما لتحسين السلوك الصحي العام للموظفين وذلك من خلال التعاون المستمر مع المؤسسات المختصة في هذا المجال، موضحاً أن كل ما سبق يقع ضمن خطة الصحة والسلامة المؤسسية.

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