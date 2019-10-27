 وطنا نيوز -البوتاس تقاضي بعض المسيئين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحذر من نشر الاشاعات و الأكاذيب بحقها.
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
البوتاس تقاضي بعض المسيئين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحذر من نشر الاشاعات و الأكاذيب بحقها.
التاريخ : 27-10-2019 08:23:35 المشاهدات: 1181

وطنا اليوم-ردت البوتاس على الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لجوءها للقضاء في اول شكوى سجلتها امام النيابة العامه ضد احد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية . 

ونوهت البوتاس انها وإذ تحترم النقد البناء وتعظم من دوره في تطوير الأداء المؤسسي الا لن ترد على مثل تلك الاشاعات و الأكاذيب الا من خلال القضاء و بالوثائق .

وأنها لن تتهاون في حماية سمعة الشركة محليا و دوليا ، وستبذل جهدها في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق