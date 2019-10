وطنا نيوز -"زين" تحصد جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة(WE)في الشرق الأوسط

الرئيسية | بنوك وشركات "زين" تحصد جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة(WE)في الشرق الأوسط

وطنا اليوم-حصدت مجموعة زين جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة ( WE ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة Entrepreneur، التي استضافتها دبي مؤخرا. وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الجائزة تبرز خططها الموجهة للمساواة بين الجنسين، التي تجد الدعم والمساندة من أعلى المستويات في الإدارة العليا، حيث تعتبر مبادرة ( WE ) جزءا مناستراتيجيتها، فهي تؤمن بأنّ دعم التنوّع بين الجنسين يخلق تمايزا تنافسيا، ويسرّع طموحاتها الإستراتيجية في إطلاق العنانلفرص النمو الهائلة في الساحة الرقمية. وأفادت زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكار الرقمي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها تحرص على توجيه جهودها اتجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من إدراكها بأن خلق قيمة للمجتمع سيؤدي حتما إلى تحقيق فوائد مشتركة،مبينة أن مبادرة تمكين المرأة (WE) تأتي في هذا الإطار، والتي تهدف منها تحقيق المساواة بين الجنسين. وذكرت المجموعة أنها تحرص على ضمان ادماج التحديات الرئيسية في استراتيجية أعمالها كجزء من مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل التصدي للتحديات وجوانب القصور ومعالجتها، حيث تشجع مجتمعات الأعمال، وتوجه أنشطة أعمالها الجوهرية إلى القضايا التي بحاجة إلى الدعم والرعاية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة. يذكر أن مجلة Entrepreneurمن الدوريات الدولية المهتمة بمجالات رواد الأعمال، الهيئات الحكومية، عشّاق التكنولوجيا، وأصحاب الشركات الناشئة، فهي تعتبر بمثابة دليل لأصحاب المشاريع في المنطقة، وقادة الأعمال التجارية في المستقبل، وللأشخاص الذين يبحثون عن التميز من خلال تأسيسهم لبعض الأعمال الخاصة وانشاء علامة تجارية عالمية، خاصةً في مجالي الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. وقالتالرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال في مجموعة زين مريم سيف " مبادرة ( WE ) الخاصة بدفع جهود المجموعة نحو التنوع بين الجنسين هي من بنات أفكار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بدر الخرافي، وقد اكتسبت هذه المبادرة المزيد من الدعم والرعاية، حيث باتت تمثل محورا رئيسيا في تطور بيئة أعمال زين، لمساهمتها الفاعلة في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال القيادية، وصنع القرار". وأضافت السيفبقولها " سعدنا كثيرا بهذا التكريم من مؤسسة مرموقة في مجالات رواد الأعمال والشركات الناشئة،فهذه الجائزة تدفعنا نحو تحقيق المزيد من التقدم الوظيفي للعنصر النسائي لدينا، والذي سيسهم بدوره في زيادة الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز بيئة أعمال تتسم بالشغف والابتكار". وكانت مجموعة زين أطلقت مبادرة تمكين المرأة في العام 2017، بهدف اتخاذ خطوات حقيقية نحو التنوع بين الجنسين، وتقوية ودعم العنصر النسائي حتى يكون للمرأة دور فاعل في تطوير وقيادة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتسعى زين إلىزيادة المناصب القيادية النسائية من 14.5٪ إلى 25٪ بحلول العام 2020، حيث تسعى في تحقيق ذلك من خلال نشر الوعيوزيادة الحافز، والإدراكالكامل في ثقافة بيئة العمل. واستحدثتزين برامج جديدة لتطوير سياساتها الداخلية، ومواءمة أنظمة مورادها البشرية، التي تهدف منها دعم وتمكين المرأة (من أمهات الأطفال حتى عمر الرابعة) للاستمرار في تقديم الكفاءة والإنتاجية المطلوبة حسب استراتيجات العمل، وهي الخطوة التي تساعد من خلالها الموظفات في العمل (الأمهات)في الحصول على أجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وكذلك إتاحة الفرصة لهن للعمل بنظام دوام مرن عند العودة، بهدف تحقيق التوازن المناسب بين الجوانب الاجتماعية والمهام المهنية. وجددت زين عزمها في تطوير منظومتها الإدارية الشاملة التي تهدف إلى التحسن المستمر والتطور والارتقاء، وهي تحرز إنجازات حقيقية في المساوة بين الجنسين، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية من 14.5% إلى 15.5%، وارتفاع عدد السيدات التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي من 6 إلى 12 بنسبة 100%. وبينت أن شركة زين السعودية أحرزت تقدما في تمكين المرأة في بيئة أعمالها، حيث قامت الشركة مؤخرا بتعيين قيادات نسائية في منصب الرئيس التنفيذي لقطاعي الموارد البشرية والشؤون التجارية، كما عينت شركة زين العراق رئيسة تنفيذيةللموارد البشرية، وبشكل عامشهدت وظائف الإدارة الوسطى للإناث زيادة بنسبة 40٪.



وكانت المجموعة من المؤسسات الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي وقعت على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وأبلغت بذلك جميع الموظفين البالغ عددهم 6 آلاف موظف، وإطلاق تطبيق لتمكين المرأة، ونجحت في دمج أهداف مبادرة تمكين المرأة في جدول أعمال مجلس الإدارة، كما قامت برعاية اثنتان من مواهب الإناث في عمليات زين لحضور برامج ماجستير إدارة الأعمال في ESADE – برشلونة، ومؤخرا أطلقتحملة مبادرات تمكين المرأة على نطاق واسع في جميع منصات زين الداخلية والخارجية بما في ذلك منصات الشبكات الاجتماعية. ودخلت مجموعة زين في شراكةرئيسية لفعاليات النسخة الإقليمية لمؤتمر المرأة في مجال علم البيانات (WiDS)، وتعتبر هذه الفعاليات التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط من الأحداث الدولية التي تتزامن مع مؤتمر(WiDS) في جامعة ستانفورد، وما يزيد عن 150 موقعاً حول العالم. وتستهدف هذه الفعاليات إلهام وتثقيف المختصين بعلم البيانات، ودعم النساء العربيات في هذا المجال،وتقديم فرصة لهن للحصول على آخر المستجدات والاستماع إلى أحدث الأبحاث في علم البيانات، والاطلاع على أحدث الطرق والآليات التي تستخدمها المؤسسات الرائدة للاستفادة من علم البيانات، بالإضافة إلى التواصل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال.

