 وطنا نيوز -مصفاة البترول تعقد ندوة علمية متخصصة لكبار عملائها لاطلاعهم على تكنولوجيا صناعة الزيوت المعدنية
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مصفاة البترول تعقد ندوة علمية متخصصة لكبار عملائها لاطلاعهم على تكنولوجيا صناعة الزيوت المعدنية
التاريخ : 23-10-2019 04:47:40 المشاهدات: 1218

وطنا اليوم-عقدت شركة مصفاة البترول الأردنية برعاية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم ندوة علمية متخصصة حول تكنولوجيا صناعة الزيوت المعدنية بالتعاون مع شركة شيفرون اورونايت العالمية بحضور خبراء متخصصين من هذه الشركة وممثلين عن كبار عملاء الشركة من القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

واطلع الحضور على التكنولوجيا المتبعة في صناعة الزيوت، بالإضافة للعوامل التي تدخل في صناعة الزيوت المعدنية وأثر انعكاس التشريعات الدولية على صناعة الزيوت المعدنية.

الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين قال بان الشركة دأبت على عقد ندوات متخصصة بالزيوت المعدنية بالتعاون مع كبار مصنعي الزيوت المعدنية في العالم، مبيناً ان الهدف من هذه الندوة هو تمكين زبائن الشركة من الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الزيوت المعدنية ومنحهم مزيداً من المعلومات بهذا الخصوص.

ونوه المهندس العلاوين الى ان الشركة تنتج ١٠٠ نوع من الزيوت المعدنية باستخدام زيوت بكر غير معاد تكريرها، في حين ان الشركة تواكب أحدث التقنيات المتبعة في مجالات تكنولوجيا المحسنات وإضافات الزيوت المعدنية.

وبدوره، ثمن الوكيل المعتمد بالمنطقة لشركة شيفرون اورونايت سمير معلوف الشراكة والتعاون مع شركة مصفاة البترول الأردنية بمجال الزيوت المعدنية، منوهاً الى ان شركة المصفاة من أكبر عملاء شركة شيفرون اورونايت.


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