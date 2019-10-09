مصفاة البترول تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لرفع جاهزيتها خلال الشتاء

وطنا اليوم-عمان:أكدت شركة مصفاة البترول الأردنيّة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير لرفع جاهزية مواقعها استعداداً لمواجهة تزايد الطلب على المشتقات النفطيّة خلال فصل الشتاء خاصة الغاز والديزل والكاز.

وشدد الرئيس التنفيذيّ للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين، انه بالرغم من جاهزيّة الشركة التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطيّة، إلا أنها تقوم بإجراءات إضافيّة استعدادا لفصل الشتاء، معلناً استمرار العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال العواصف الثلجيّة على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسميّة إذا استدعت الحاجة لذلك.

وبين المهندس العلاوين في البيان الذي أصدرته الشركة اليوم، أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمّان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم.

وأوضح أن الشركة تعاقدت على استيراد كميات من الغاز المسال بما يلبي جميع احتياجات المملكة وتعويض الفارق بين ما تنتجه الشركة وبين الطلب على هذه المادة وذلك من خلال قيامها بطرح عطاء عام لهذه الغاية، حيث تعاقدت الشركة على توريد كمية (375) ألف طن من الغاز المسال.

أما فيما يتعلق بمادة البنزين بشقيه أوكتان (90 و95) ومادة الديزل فتقوم الشركات التسويقيّة المنافسة باستيراد حاجتها من هذه المواد بشكل مباشر.