الرئيسية | بنوك وشركات الأردنيون يطالبون الحكومة بشتاء دافئ!

وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة اليوم الاحد عن خطة طوارئ وتدابير احترازية اعدتها الشركة استعدادا لمواجهة حالات الطوارئ، واية تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس الرواشدة مع مساعدي المدير العام ومدراء الدوائر الفنية في مركزالمراقبة والتحكم الوطني التابع للشركة، المناط به ادارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة.

وقال الرواشدة في تصريح صحفي اليوم، ان الشركة اعدت خطة الطوارئ والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتاكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع اي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي ( خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل )، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع كافة الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.

الى ذلك طالب اردنيون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرارات حكومية تتلاءم مع ظروفهم المعيشية، اهمها تخفيض أسعار المحروقات بالتزامن مع دخول المملكة بفصل الشتاء.

تلك المطالبات جاءت بهدف التقليل من الأعباء المالية والمعيشية، التي يواجهها المواطن الاردني، وتزداد سوءاً خلال فصل الشتاء، في ظل ارتفاع السعار المشتقات النفطية، مشددين في الوقت ذات على اهمية تخفيض اسعار الكاز والسولار، ووضع تسعيرة ثابتة يتم العمل بها حتى انتهاء فصل الشتاء.

في حديث مع خبير المحروقات والطاقة المهندس عامر الشوبكي ، قالَ أَنّه لا يوجد قرار مُلزم للحكومة بتخفيض الأسعار حتى الان، مؤكداً الى انه يجب على الاخيرة تخفيض اسعار مادتي الكاز والسولار واللتين هما الاكثر استخداماً خلال فصل الشتاء، وذلك اسوة بالسنوات الماضية، لضرورة الحاجة.

فيما أوضح الشوبكي في تصريح أَن الهجوم الاخير على منشآت أرامكو في السعودية ، تسبب في اضطراب بأسعار النفط العالمية ، الا هذا الاضطراب سرعان ما تلاشى، مؤكداً على ضرورة أَن تلتمس الحكومة القرارات التي تتلاءم مع الاشكاليات المعيشية والمالية للمواطنين .

وحول اسعار المحروقات المتوقعة خلال الشهر القادم، بين الشوبكي، ان الصورة لم تتضح بعد، خاصة في ظل بقاء 10 ايام على انتهاء الشهر، ومن صعب توقع مصير الاسعار، الا انه خلال اليومين القادمين ستتضح كافة الامور.

يذكر أَن سعر النفط العالمي طرأ عليه ارتفاعا ، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى 59,6 دولار للبرميل .

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