بنك أردني يحذر آلاف العملاء من تحويل أموالهم للخزينة

وطنا اليوم-عمان:حذّر البنك الأهلي الأردني الآلاف من عملائه، من تحويل أموالهم التي يلحقها التقادم بمضي أكثر من 15 عاما دون المطالبة بها، للخزينة العامة.
وقال البنك في إعلانه: يعلن البنك الأهلي الأردني لحاملي شهادات القوشان الصادرة عنه، أو لأصحاب الحسابات أو الورثة الشرعيين لهم أو من ينوب عنهم قانونا، ضرورة مراجعة فروع البنك خلال ساعات الدوام وفي أقرب وقت لاستلام أرصدة شهادات القوشان أو أرصدة حساباتهم التي يلحقها التقادم بمضي أكثر من 15 عاما دون المطالبة بالأموال أو سحب أرصدة الحسابات، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وبخلاف ذلك، فإن الأرصدة والأموال ستؤول ملكيتها قانونا للخزينة العامة استنادا لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.