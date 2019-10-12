زين ترعى أسبوع عمّان للتصميم وتدعم المصممين بموقع لبيع أعمالهم

وطنا اليوم-عمّان 12 تشرين أول 2019: قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي للعام الثالث لفعاليات "أسبوع عمّان للتصميم"، الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، وأُقيم في معرض جاليري رأس العين تحت عنوان "احتمالات".

وتندرج هذه الشراكة ضمن مساعي الشركة في دعم المُبدعين والمصممين المحليين، ونظراً لما يشكّله "أسبوع عمّان للتصميم" من علامة فارقة وبصمة واضحة لإبراز الأردن في مجال التصميم والإبداع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشاركت منصة "ديزاين" Dezain Space”"-التي أطلقتها شركة زين منذ نحو عامين لدعم المصممين، والمختصين في مجال الأزياء والمنتجات- ضمن فعاليات "أسبوع عمّان للتصميم"، حيث عرض 19 مصمماً ومصممة ممن تدعهم المنصة، مُنتجاتهم وتصاميمهم التي تنوعت بين الملابس والإكسسوارات.

واستمرت فعاليات "أسبوع عمان للتصميم" على مدار9 أيام في الفترة من 4 ولغاية 12 من الشهر الجاري، واشتمل على أكثر من 100 فعالية في 55 مساحة مشاركة توزعت بين مناطق رأس العين، وجبل عمّان، وجبل اللويبدة، وشارك فيه أكثر من 250 مصمماً من مختلف الدول العربية والعالمية.

كما تم خلال الأسبوع إطلاق معرض جديد تحت اسم “غذاء المستقبل- مدينة المستقبل”، والذي ركّز على احتمالات تحويل المساحات العامّة إلى مناطق آمنة للإنتاج الغذائي، إضافة إلى عقد جلسات نقاشيّة حول الزراعة الحضريّة وتخضير المدن، بالإضافة إلى فعاليّات حول الغذاء والثقافة، وفعاليّات للعائلات، وورشات عمل، ولقاءات عُقدت في ساحة مركز الحسين الثقافي.

بينما استضاف جبل عمّان حي الحِرَف، معرض مؤقّتاً يقام في موقع مختلف كل عام، وفي نسخة هذا العام؛ فتحت قرية الكباريتي أبوابها للجمهور خلال أسبوع عمّان للتصميم، وهي ملكية خاصّة تتألّف من منازل وحدائق بُنيت في ثلاثينيّات القرن الماضي في شارع عمر بن الخطّاب.

وتضمّن معرض حي الحِرَف -الذي قام بتنسيقه وتصميمه هذا العام فريق مكتب “أرني” غير الربحي للدراسات في العمارة والتصميم- أعمالاً تتناول ابتكار المواد، وأنظمة الكتابة، والمنسوجات، وتحتفي بالحرف اليدويّة المحليّة.