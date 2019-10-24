توزيع الكهرباء تعلن جاهزيتها لموسم الشتاء عبر خطة طوارئ شاملة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، عن خطة الطوارئ والجاهزية لموسم الشتاء 2019-2020، التزاماً منها بالمحافظة على ديمومة واستمرارية إيصال التيار الكهربائي للمشتركين.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الشركة مساعد المدير العام لتطوير الأعمال المهندس سامي الزواتين التزام الشرطة بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن استمرارية إيصال التيار الكهربائي من خلال الصيانة والتحديث الدوريّ على الشبكات والمحطات وبناء الشبكات والمحطات لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية لكافة مشتريها.

وأضاف أن الخطة التي جاءت بإشراف من المدير العام للشركة المهندس حسان الذنيبات، تسعى في المقدمة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين، لذلك تُعطى الأولوية لمعالجة الحالات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين.

وأضاف الزواتين أن الشركة تقوم بشكل مُستمر بصيانة مكونات النظام الكهربائي مع التركيز على المعدات المعذية للمرافق الحيويّة ضمن مناطق امتيازها، كالمُستشفيات ومحطات ضخ المياه والإدارات الخدميّة، في ظل التركيز على إعادة التيار الكهربائيّ لأكبر عدد من المشتركين في أسرع وقت، وبشكل آمن.

وبيّن أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على سلامة العناصر البشرية من الجهاز العامل بالشركة والمواطنين وعلى ديمومة واستمرارية النظام الكهربائيّ في مناطق الامتياز، جنبا إلى جنب مع المحافظة على سلامة التجهيزات والمعدات الكهربائيّة وموجودات الشركة من محطات التحويل والمحولات وشبكات توزيع الضغط المتوسط والضغط المُنخفض والمستودعات والمباني والآليات.

وأشار إلى أن الشركة تقوم على مدار العام بإزالة جميع العوائق التي قد تُسبب الانقطاعات الكهربائيّة الناتجة عن الرياح القويّة أو الثلوج بسبب تطاير الأجسام أو تكسّر الأشجار، مؤكداً أن الشركة مستمرة في تطوير الآليات والعدد والمواد المستخدمة، بالإضافة الى أدوات السلامة العامة المُستخدمة من قبل الفنيين.

وقال إن الشركة جهزت غرف عمليات مركزيّة موزعة على مواقعها وربطها بغرفة عمليات رئيسيّة في المكاتب الرئيسيّة بالعاصمة عمّان.

وأوضح أن الشركة عملت خلال العامين (2018/2019) باستكمال بناء مركز مراقبة وتحكم جديد في المكاتب الرئيسية ضمن أحدث المواصفات العالمية، وتركيب معيدات غلق أوتوماتكية وتشغيل محطة تحويل الطفيلة الجديدة، وتشغل محطة تحويل في العقبة، وربط الشبكة الكهربائية الخاصة بخط اليتم مع الشبكة الكهربائية، وتشغيل محطة مفاتيح الأزرق الجديدة بعدد (8) خلايا، واستبدال القواطع القديمة في محطة معان الرئيسية القديمة بواقع (9) خلايا، وتوسعة محطة تحويل معان، وربط مغذي وادي موسى مع مغذي أذرح، وإعادة تأهيل محطة مفاتيح المزار في الكرك، والانتهاء من أعمال استبدال وإعادة تأهيل شبكة الضغط المتوسط المغذية لآبار مياه الأزرق، والانتهاء من جزء من أعمال استبدال مغذي هوائي لخط الغال والانتهاء من أعمال تدعيم تغذية آبار مياه الزاره/ماعين، وسد الموجب، وإجراء الصيانة اللازمة لمبدلات الفولتية الأوتومتيكية في محطات معان الرئيسية، وتركيب محطات تحويل وشبكات كهربائية في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز النظام الكهربائي، ورفع قدرة محطة العيص في الطفيلة، وتركيب محطة جديدة في منطقة المزار في الكرك، ورفع قدرة محطة الشوبك.

وفيما يتعلق بالآليات اللازمة لتحقيق غايات الخطة، فقد عملت الشركة على التعاقد مع القطاع الخاص (مقاولين) للمساعدة في فتح الطرق في حال إغلاقها، وتجهيز بعض آليات الشركة بمعدات فتح الطرق وكاسحات الثلوج، وتوفير عدد كافي من آليات الشركة العاملة في كل منطقة والتأكد من جاهزيتها، ورفع كفاءة كادر الشركة وتعزيزهم بالعدد والمواد اللازمة لإصلاح الأعطال، وتزويد آليات الشركة بقطع غيار ومواد ومستلزمات فنية من أجل تغطية أعطال الشبكات.

وفيما يخص تأهيل الكادر الفني أوضح الزواتين أن الشكرة قامت بتزويد الجهاز الفني العامل بالشركة بجميع العدد وأدوات السلامة العامة، وتعزيز الحراسات على جميع المنشآت الرئيسية والمستودعات، والتأكد من وجود أجهزة مكافحة الحرائق وصلاحيتها، وتدريب الجهاز الفني على مواجهة حالات الطوارئ وحالات الطقس الاستثنائية والتأكيد على جاهزية أجهزة الاتصالات اللازمة لدى العاملين.

وقال إن الشركة عبر مركز الاتصال توفر أرقام مجانية للمواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، وهي على النحو التالي، الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370)، وغرف الطوارئ في المناطق: الكرك (03/2387219)، الطفيلة (03/ 2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، ودير علا (05/3573111)، والأزرق (05/3834753)،والشونة الجنوبية (05/3581123)، الشونة الشمالية (02/6587098).

وتعمل شركة توزيع الكهرباء في مناطق: الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووداي الأردن والمنطقة الشرقية.







