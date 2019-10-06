سامسونج ترعى بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لدعم أطفال مبرة أم الحسين

وطنا اليوم-عمان:رعت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي بنسخته الخامسة والخمسين، لتوفير المساعدة والدعم لأطفال دار "مبرة أم الحسين" لرعاية الأيتام، والذي انطلقت فعالياته مؤخراً تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، وبمشاركة عدد من ممثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية المتواجدة في عمَان.

وتضمّن البازار العديد من الفعاليات والنشاطات الشعبية والرسمية التي تمّ من خلالها عرض منتجات حرفية وبضائع متنوعة في الأجنحة الخاصة بالسفارات والهيئات التابعة للدول المشاركة.

وفي إطار رعايتها للبازار قامت "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي بتصميم منطقة خاصة ليتمكن زوّار البازار من التعرف على باقة من أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة من طرازات هواتفها الذكية "Galaxy S10"، و"Galaxy S10+"، وهواتف “Note 10” ، و"Note 10+" بالإضافة إلى عدد من أجهزتها اللوحية من طراز Tab S6 التي تمّ عرضها على منصة عرض رقمية ذكية SmartTable خاصة بها.

وتعليقاً على هذه الرعاية، قال مدير العلاقات المؤسسية في شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، مهند النابلسي: "فخورون برعايتنا لهذه الفعالية التي تنبثق من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي تؤكّد على سعينا المستمر في "سامسونج" نحو المزيد من التواصل الإيجابي مع جميع فئات المجتمع، كما تعكس حرصنا الدائم على مساندة مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومنها مبرة أم الحسين التي تجمعنا معها تعاونات سابقة، والتي نحرص على البناء عليها من أجل مواصلة المساهمة في تمكينها من تقديم خدماتها للمستفيدين منها، والإيفاء برسالتها."

وتعد هذه الرعاية جزءاً من برامج ونشاطات "سامسونج" للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تشارك عبرها بشكل فاعل في خدمة المجتمع بمختلف فئاته وقطاعاته، وذلك عبر ما تقدمه في مجال أعمالها الأساسي، ومن خلال خدماتها التي تحمل أبعاداً تنموية. هذا وتنظر "سامسونج" للمجتمعات المحلية التي تعمل بها بعين الشراكة والمسؤولية، وتعتبر أن عليها واجباً تجاهها يتمثل في تقديم كل ما من شأنه إضفاء قيمة نوعية ترتقي بهذه المجتمعات وبحياة الأفراد ضمنها.