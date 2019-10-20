الرئيسية | بنوك وشركات رخصة اتصالات فردية عامة للشركة الاردنية المتطورة للالياف الضوئية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منح الشركة الأردنية المتطورة للألياف الضوئية رخصة اتصالات فردية عامة، بعد دراسة الهيئة لطلب الرخصة المقدم من الشركة وفقا للقوانين والتعليمات والانظمة ذات العلاقة من الناحية الشكلية والموضوعية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أنه تم التأكيد على الشركة بالتقيد التام باحكام قانون الاتصالات واتفاقية الترخيص وجميع التعليمات والقرارات التنظيمية والتوجيهات الصادرة عن الهيئة، اضافة الى دفع عوائد الحصول على الرخصة وما يترتب عليها من رسوم قبل التوقيع على اتفاقية الترخيص وفقا لاحكام المادة (3/14) من تعليمات اجراءات تقديم الطلب ومعايير اختيار المرخص لهم للاتصالات العامة والمادة 5 من تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتوفير بنية تحتية جديدة للاتصالات عبر مد شبكة ألياف ضوئية في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية، اضافة إلى ربط العدادات الذكية ومكونات الشبكة الكهربائية المملوكة لشركة الكهرباء الأردنية بحيث تتمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت.

واشاد بالشراكة القائمة بين شركتين يملكهما القطاع الخاص حيث تقدمان خدمات بنى تحتية هامة وخدمات الطاقة الكهربائية والاتصالات المتنقلة والإنترنت، وستسهم هذه الخدمات في زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتقديم الخدمات المتطورة للمستفيدين ولجميع شرائح المجتمع.

واضاف ان الشركة المتطورة للالياف الضوئية هي شركة مساهمة خاصة محدودة بشراكة شركة الكهرباء الاردنية وشركة امنية للهواتف المتنقلة.

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