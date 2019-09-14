الرئيسية | بنوك وشركات الحكومة ترفض إدخال بنزين 92 والمصفاة تستغرب

وطنا اليوم-عمان:استغربت شركة مصفاة البترول الأردنية ما وصفته بـ “العراقيل والشروط الصعبة” التي تضعها الحكومة أمام تطوير وتحديث المنتجات البترولية في السوق المحليّة.

واستهجنت الشركة في بيان أصدرته اليوم، تلكأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعدم السماح بطرح منتج أوكتان 92 في السوق المحلية بحجة عدم وجود قاعدة فنية للبنزين الجديد.

وقالت الشركة: ” ان طرح منتج 92 في السوق المحلية يأتي في ظل سعي الشركة وتنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير وتحديث المنتجات، خاصة ان هذا المنتج هو قريب من أوكتان 95، الأمر الذي يقدم للمستهلك منتج جديد كفؤ يتَعَدّى ويزيد عن المواصفة القياسية الأردنية”.

وشددت الشركة على أنها تسعى ومن خلال ذراعها التسويقيّ على تطوير المنتجات وتحديثها بشكل مستمر حتى يتم توفير كافة البدائل أمام المستهلك المحلي.

وقالت الشركة ان عدم السماح باستبدال البنزين أوكتان 90 بـ أوكتان 92 يضر بالمنافسة بين الشركات التسويقيّة في السوق المحلية، لا سميا وأن “جوبترول” سعت وتابعت لاستيراد مشتق البنزين 92، في حين أنها سوق تتحمل أي كلف إضافية جراء هذا الاستبدال.

ودعت الشركة وزارة الطاقة للنظر للسوق وفق معادلة التنافس وعدم الالتفات أو الاستجابة لأي ضغوط قد تواجهها من الشركات المنافسة.

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