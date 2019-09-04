مجموعة شركات Harvest Group تلوح بالأفق

وطنا اليوم-عمان:تعد مجموعة شركات Harvest Group لإدارة العقارات من الشركات الرائدة في إدارة العقارات والصيانة العامة نتيجة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز وهي المعايير التي تطبقها مع كافة عملائها في الأردن وفي كافة الدول الأخرى التي تتوفر فيها تقديم الخدمة سواء داخل الأردن او خارج الأردن.

وقالت رئيس مجلس الادارة Harvest Group فرع الأردن حنين المسلماني أن شركتنا تقدم الخدمات لعملاء الشركة وفق أفضل المواصفات العالمية مع الحرص على توفير الدعم الفني مستندين على خبرات فريق عمل الشركة والذين يعكسون هذا الجهد صورة انجاز يشهد لها الجميع وخاصة عملاء الشركة ومن تعامل معهم.

وأضافت المسلماني أن الابتكار التدريجي والتميز في العروض لتحقيق نمو مستدام من خلال موظفينا ووضحت المسلماني أن الهدف هو توفير خدمات إدارة المشاريع للعملاء وتعتبر الأن من أكبر شركات أدارة المرافق القيادية في العالم وجاءت Harvest Group استكمالا لمسيرة التميز والجودة لفروع الشركات المنتشرة في أغلب دول العالم اضافة لذلك خدمات الصيانة والنظافة والامن (خدمات لوجستية للأفراد والشركات).

بدوره قال مدير عام الشركة / فرع الأردن رائد النسور أن مجموعة شركاتHarvest Group تسعى لأن يكون لنا دور وبصمة واضحة في نجاح وتنمية وتطوير الشركة والتطور المستمر والبحث عن كل جديد ملائم لطبيعة أعمالنا وعملائنا في الأردن واستخدام أفضل الكفاءات المهنية والأساليب العلمية الحديثة في تقديم خدماتنا ولا ندخر جهداً في تلبية احتياجات عملائنا وأن نكون فوق مستوى توقعاتهم.

وأضاف النسور آن Harvest Group مقرها جنوب إفريقيا مسجلة وفقا لقانون لشركات جنوب إفريقيا لعام ۲۰۰۸ ويرأس فروعها والشركات الأعضاء من قبل خبراء يتمتعون بسنوات عديدة من المعرفة والخبرة في مجالات خدمتهم.

تأسست المجموعة في يناير ۲۰۱4 مع بعض الشركات التابعة والشركات الأعضاء التي تم تأسيسها وتشغيلها.