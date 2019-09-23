شركة أمازون العالمية تفتح مكاتبها في الأردن

وطنا اليوم-عمان: أعلن مدير عام أمازون في الاردن والسعودية سليم حماد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن افتتاح مكاتب لشركة أمازون العالمية والمتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية في عمان بالتحديد في منطقة الدوار الخامس، علماً بان شركة أمازون تشغل أكثر من ٧٥٠ أردنياً.

حماد قال "إنها لحظة فخر لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص في الأردن".